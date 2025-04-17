Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,21%297,73
  • OMX Riga−0,17%862,35
  • OMX Tallinn0,1%1 955,68
  • OMX Vilnius−0,39%1 143,3
  • S&P 5000,94%5 325,1
  • DOW 30−0,62%39 423,13
  • Nasdaq 0,57%16 400,7
  • FTSE 1000,00%8 275,66
  • Nikkei 2251,35%34 377,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,32
  • OMX Baltic−0,21%297,73
  • OMX Riga−0,17%862,35
  • OMX Tallinn0,1%1 955,68
  • OMX Vilnius−0,39%1 143,3
  • S&P 5000,94%5 325,1
  • DOW 30−0,62%39 423,13
  • Nasdaq 0,57%16 400,7
  • FTSE 1000,00%8 275,66
  • Nikkei 2251,35%34 377,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,32
  • 17.04.25, 17:16

Сравнение комиссий: объявивший о снижении цен Luminor всё равно уступает конкуренту

Luminor начал ценовую войну и снизил комиссии для инвесторов. Другие банки признают, что жесткая конкуренция присутствует как между ними, так и с инвестиционными платформами, но снижать цены пока не готовы.
Банкам приходится все активнее привлекать клиентов, поскольку их переманивают специализированные инвестиционные платформы.
  • Банкам приходится все активнее привлекать клиентов, поскольку их переманивают специализированные инвестиционные платформы.
  • Foto: Liis Treimann
В среду Luminor объявил, что с июля снижает комиссии за сделки с ценными бумагами. При этом покупка акций США и Европы, а также биржевых фондов станет в несколько раз дешевле по сравнению со средним уровнем других банков.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 17.04.25, 12:39
Большой опрос инвесторов: куда вложить деньги с десятилетним горизонтом?
Инвесторы, принявшие участие в опросе Äripäev, во время нынешнего падения фондового рынка не продавали, а скорее покупали и держали акции. При этом они видят множество выгодных направлений, куда можно вложить деньги с десятилетним горизонтом.
Биржа
  • 11.04.25, 16:10
Надоели американские горки? Домашняя биржа предлагает размеренную дивидендную доходность
Обзор дивидендов
Если скачки на американских рынках не дают вам спать, то можно обратить внимание на более спокойную Таллиннскую биржу, которая в ближайшее время сулит инвесторам приличную дивидендную доходность.
Mнения
  • 24.03.25, 06:00
С пенсиями все плохо, но золото может помочь
Перспективы жить лишь на государственную пенсию с каждым годом ухудшаются. II и III ступени имеют потенциал снизить это напряжение, однако эти альтернативные возможности нуждаются в укреплении. И физическое золото может с этим помочь.
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.

Самые читаемые

1
Новости
  • 16.04.25, 11:59
Проблемный банк, некогда работавший с россиянами, получил разрешение на ликвидацию
2
Подсказка
  • 16.04.25, 06:00
Предприниматель чуть не лишился бизнеса из-за старого уголовного дела, где он не был признан виновным
3
Биржа
  • 16.04.25, 10:51
Латвийская фирма заманивает эстонских инвесторов в сделку с высокими рисками
4
Новости
  • 15.04.25, 15:50
Известный интернет-магазин закрывается после 28 лет работы
5
Новости
  • 14.04.25, 06:00
Владелец популярного цветочного магазина: глупо, что в Эстонии продают цветы так дорого
6
Биржа
  • 15.04.25, 14:41
Резко подорожавшее золото обещает дальнейший рост

Последние новости

Биржа
  • 17.04.25, 17:16
Сравнение комиссий: объявивший о снижении цен Luminor всё равно уступает конкуренту
Таблица: где самые низкие комиссии
Mнения
  • 17.04.25, 16:47
Делов-то: Эстония «играет мускулами» в Балтийском море, а Финляндия накренилась влево
Биржа
  • 17.04.25, 16:00
ЕЦБ снизил ключевую ставку
Новости
  • 17.04.25, 15:46
В Нарве формируется неожиданно пестрый избирательный союз
Новости
  • 17.04.25, 14:41
Электростанция через дорогу? Промышленники ищут способы экономии
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
Новости
  • 17.04.25, 14:04
Дорогая головная боль. Отмена визита к врачу привела к долгу перед инкассо
Новости
  • 17.04.25, 13:20
Исследование: использование ИИ увеличивает разрыв между секторами экономики Эстонии

Сейчас в фокусе

Первичная правовая защита поможет предприятию сохранить своих клиентов до окончательного судебного решения.
Подсказка
  • 16.04.25, 06:00
Предприниматель чуть не лишился бизнеса из-за старого уголовного дела, где он не был признан виновным
Руководители и акционеры TBB Bank Сергей Элошвили (слева) и Андрей Жуков на похоронах бывшего генерального директора Департамента полиции безопасности Эстонии Юри Пихла много лет назад.
Новости
  • 16.04.25, 11:59
Проблемный банк, некогда работавший с россиянами, получил разрешение на ликвидацию
Работник Storent показал журналистам технику в ласнамяэском пункте аренды. Например, сейчас существует спрос на строительные леса.
Биржа
  • 16.04.25, 10:51
Латвийская фирма заманивает эстонских инвесторов в сделку с высокими рисками
Известный интернет-магазин закрывается после 28 лет работы
Новости
  • 15.04.25, 15:50
Известный интернет-магазин закрывается после 28 лет работы
Вячеслав Леэдо.
Новости
  • 16.04.25, 08:13
Участки Леэдо в Таллинне выставлены на продажу — один уже прихватил известный фондовый управляющий
Корреспондент ДВ в Ида-Вирумаа Николай Андреев.
Mнения
  • 16.04.25, 13:50
Министерство образования велело нарвским школьникам разбогатеть за лето
Руководитель Rikets Hulgi и садоводческого центра Rikets Гетрийн Хермлин.
Новости
  • 16.04.25, 15:00
Новая жизнь Hortes: решение об открытии садового центра было принято за два дня
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025