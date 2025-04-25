Девелопер Everaus планирует вывести облигации на биржу
На основе представленных в Nasdaq Group на этой неделе документов Таллиннская биржа начала процедуру допуска облигаций Everaus Kinnisvara AS к торговле в списке облигаций альтернативного рынка First North.
Согласно отчетности, объем активов действовавшей в Эстонии компании Ixellion - два миллиарда евро - был сопоставим с активами Eesti Energia. Ах, если бы эти представленные на бумаге цифры соответствовали действительности…
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.