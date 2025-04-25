Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,57%301,39
  • OMX Riga0,52%868,04
  • OMX Tallinn0,34%1 961,49
  • OMX Vilnius0,56%1 172,25
  • S&P 5000,74%5 525,21
  • DOW 300,05%40 113,5
  • Nasdaq 1,26%17 382,94
  • FTSE 1000,09%8 415,25
  • Nikkei 2251,9%35 705,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,86
  • OMX Baltic0,57%301,39
  • OMX Riga0,52%868,04
  • OMX Tallinn0,34%1 961,49
  • OMX Vilnius0,56%1 172,25
  • S&P 5000,74%5 525,21
  • DOW 300,05%40 113,5
  • Nasdaq 1,26%17 382,94
  • FTSE 1000,09%8 415,25
  • Nikkei 2251,9%35 705,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,86
  • 26.04.25, 15:37

Девелопер Everaus планирует вывести облигации на биржу

На основе представленных в Nasdaq Group на этой неделе документов Таллиннская биржа начала процедуру допуска облигаций Everaus Kinnisvara AS к торговле в списке облигаций альтернативного рынка First North.
Девелопер Everaus Kinnisvara планирует разместить облигации на альтернативной бирже First North.
  • Девелопер Everaus Kinnisvara планирует разместить облигации на альтернативной бирже First North.
  • Foto: Everaus
О принятых в ходе процедуры решениях биржа дополнительно уведомит комитет по листингу и надзору.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 04.03.25, 14:02
Bolt может выйти на биржу уже в следующем году
Bolt консультировался с советниками по поводу возможного IPO и смотрит дальше Таллиннской биржи.
Биржа
  • 25.04.25, 11:47
У Hepsor появится новый руководитель
Девелопер недвижимости Hepsor предложит акционерам утвердить переход действующего председателя правления Хенри Лакса в совет компании.
Эпицентр
  • 30.03.22, 06:00
Одна из крупнейших (на бумаге) фирм Эстонии оказалась мыльным пузырем
Согласно отчетности, объем активов действовавшей в Эстонии компании Ixellion - два миллиарда евро - был сопоставим с активами Eesti Energia. Ах, если бы эти представленные на бумаге цифры соответствовали действительности…
Биржа
  • 18.04.25, 13:25
Сообщение об уходе с биржи стало неожиданностью для главы Enefit Green. «Любой руководитель должен быть к этому готов»
Предложение Eesti Energia о поглощении Enefit Green стало полной неожиданностью для его руководителя – Юхан Агурайуя узнал об этом 27 марта, то есть тем же утром, что и акционеры компании.
  • KM
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.

Самые читаемые

1
Новости
  • 24.04.25, 13:03
Гросс о сорвавшейся сделке с Aqva: к счастью, меня «удержали за хвост»
2
Новости
  • 25.04.25, 08:28
Российский рыболовный гигант требует от эстонской компании миллионный долг
3
Новости
  • 25.04.25, 13:54
Prisma сократила пятую часть вспомогательного персонала: «Сотрудники отнеслись к новости профессионально»
4
Новости
  • 25.04.25, 13:02
Центральная криминальная полиция подозревает Елену Глебову в совершении преступления
Осиновский: задержание Глебовой не стало сюрпризом
5
Новости
  • 24.04.25, 17:03
Евграфов: у Катри Райк власти нет. Все решения за нее принимает Стальнухин
6
Подсказка
  • 24.04.25, 16:30
Еще раз про OÜ: когда ждать «в гости» налогового инспектора?

Последние новости

Новости
  • 26.04.25, 17:18
Работодатель: иностранные работники повышают зарплаты всех жителей Эстонии
Новости
  • 26.04.25, 16:19
Оборот производителя матрасов продолжил падать: «Нас вдохновляют новые рынки и клиенты»
Биржа
  • 26.04.25, 15:37
Девелопер Everaus планирует вывести облигации на биржу
Новости
  • 26.04.25, 15:17
Нарвский центр семейных врачей выплатил 800 000 евро дивидендов
Интервью
  • 26.04.25, 15:12
«Сетям стоило бы подумать об отдельных полках для продукции малых производителей»
Новости
  • 26.04.25, 14:45
В Риме проходят похороны Папы Франциска
Алар Карис сидит рядом с Дональдом Трампом и его супругой.
Mнения
  • 25.04.25, 17:23
В авиаперевозках ожидается рост цен. Как политика Трампа повлияла на международную логистику?
Новости
  • 25.04.25, 17:16
Мерило: Силы обороны должны были присутствовать в Нарве с момента восстановления независимости

Сейчас в фокусе

К эстонской компании обратились с просьбой найти буксир – теперь идут судебные разбирательства.
Новости
  • 25.04.25, 08:28
Российский рыболовный гигант требует от эстонской компании миллионный долг
Руководитель ледового холла Tondiraba Елена Глебова.
Новости
  • 25.04.25, 13:02
Центральная криминальная полиция подозревает Елену Глебову в совершении преступления
Осиновский: задержание Глебовой не стало сюрпризом
Налогово-таможенный департамент.
Подсказка
  • 24.04.25, 16:30
Еще раз про OÜ: когда ждать «в гости» налогового инспектора?
Доля топлива в цене на заправках составляет лишь 1/3. Это основная причина, почему падение цены на нефть или ослабление доллара США не оказывают ожидаемого влияния на заправочные цены.
Новости
  • 25.04.25, 06:00
Анализ: почему цена на нефть упала, а на бензин – нет
По мнению депутата Рийгикогу Алексея Евграфова, умение Катри Райк договариваться с правительством – миф, что показала ситуация с военной базой в Нарве.
Новости
  • 24.04.25, 17:03
Евграфов: у Катри Райк власти нет. Все решения за нее принимает Стальнухин
Председатель правления Prisma Peremarket Илкка Алароту.
Новости
  • 25.04.25, 13:54
Prisma сократила пятую часть вспомогательного персонала: «Сотрудники отнеслись к новости профессионально»
Глядя на финансовые показатели компании, которые постоянно ниже целевых показателей, я мог бы рассмотреть возможность обратного выкупа.
Инвестор Тоомас
  • 25.04.25, 11:01
Инвестор Тоомас: приманка Iute на меня подействовала
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025