Назад 18.04.25, 13:25 Сообщение об уходе с биржи стало неожиданностью для главы Enefit Green. «Любой руководитель должен быть к этому готов» Предложение Eesti Energia о поглощении Enefit Green стало полной неожиданностью для его руководителя – Юхан Агурайуя узнал об этом 27 марта, то есть тем же утром, что и акционеры компании.

Стало ясно, что возобновляемую энергию невозможно быстро и рентабельно вывести на любой рынок, отметил руководитель Enefit Green Юхан Агурайуя.

Foto: Liis Treimann

«В некотором смысле любой руководитель должен быть готов к тому, что владелец может выставить компанию на продажу. Это заложено в ДНК управляющего. Конечно, я удивился, но, подумав, понял, что в этом есть логика», – сказал он.