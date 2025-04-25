У Hepsor появится новый руководитель

KM Content Marketing 10.03.25, 12:21

Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.