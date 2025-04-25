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  • 25.04.25, 11:47

У Hepsor появится новый руководитель

Девелопер недвижимости Hepsor предложит акционерам утвердить переход действующего председателя правления Хенри Лакса в совет компании.
Hepsor вносит изменения в состав правления и совета. На фото – покидающий пост председателя правления Хенри Лакс.
  • Hepsor вносит изменения в состав правления и совета. На фото – покидающий пост председателя правления Хенри Лакс.
  • Foto: Liis Treimann
25 апреля Хенри Лакс сообщил совету Hepsor о своем намерении покинуть правление, говорится в биржевом сообщении. В ответ совет предложил Лаксу возглавить совет с 1 августа и рекомендовал включить соответствующий пункт в повестку очередного общего собрания акционеров, которое состоится 21 мая.
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