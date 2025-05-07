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  • 07.05.25, 11:06

Компания Novo Nordisk, несмотря на падение акций, смогла улучшить результаты

Продажи производителя лекарств Novo Nordisk в первом квартале выросли на почти пятую часть, превысив прогнозы аналитиков, а операционная прибыль увеличилась еще больше. Компания обновила прогноз на текущий год.
По словам генерального директора Novo Nordisk Ларса Йоргенсена, текущий рост продаж во многом обусловлен препаратами от ожирения.
  • По словам генерального директора Novo Nordisk Ларса Йоргенсена, текущий рост продаж во многом обусловлен препаратами от ожирения.
  • Foto: AFP/Scanpix
Датский производитель лекарств Novo Nordisk, известный своими препаратами для лечения ожирения, увеличил свои продажи в первых трех месяцах года в датских кронах на 19% и на 18% по постоянному курсу (CER), достигнув более 78 миллиардов датских крон, как сообщает Yahoo Finance.
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