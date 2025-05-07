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  • 07.05.25, 08:27

Тарифы Трампа обрушили следующий сектор

Американские акции упали во вторник, когда Федеральная резервная система начала двухдневное заседание о своей последующей политике. Инвесторы внимательно следят за тем, как тарифы президента Трампа могут повлиять на позицию центробанка по процентным ставкам и на более широкий экономический прогноз, передаёт Yahoo Finance.
Трамп пообещал ввести тарифы для следующего сектора, акции которого теперь падают.
  • Трамп пообещал ввести тарифы для следующего сектора, акции которого теперь падают.
  • Foto: AFP/Scanpix
Индекс S&P 500 упал примерно на 0,8%, промышленный индекс Dow Jones снизился примерно на 1%, т.е. почти на 400 пунктов, а технологический Nasdaq потерял 0,9%.
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