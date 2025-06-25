Вкус биржи: ФРС философски созерцает, ИИ подло не растет
Еще до того как все массово жарили шашлык под эстонский дождик, Джером Пауэлл в очередной раз оставил все без изменений, а искусственный интеллект замозолил всем глаза. Защищает свою позицию трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов.
До послеобеденного времени 20 июня у частных инвесторов еще есть возможность принять участие в публичном размещении облигаций Summus Capital. Summus Capital – одна из наиболее быстро развивающихся компаний в сфере инвестиций в недвижимость в странах Балтии и Польше. Это одно из крупнейших облигационных размещений последних лет в Балтийском регионе и одновременно первый случай, когда облигации Summus доступны для подписки частным инвесторам в Эстонии, Латвии и Литве.