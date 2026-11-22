Командующий Силами БПЛА Украины предупреждает страны Балтии: враг больше не приедет на танках
Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди заявил, что той войны, которая началась в Украине в 2022 году, больше не существует, и призвал союзников как можно скорее развивать новые военные возможности.
Ночью Силы обороны Эстонии разослали жителям Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа предупреждение о воздушной угрозе. Из-за возможной угрозы со стороны дронов в Финляндии также временно приостановили движение судов и самолетов.
Группа представителей оборонной промышленности под предводительством разработчика программного обеспечения Nortal хотела в ускоренном порядке заключить с государством контракт стоимостью 700 миллионов евро на создание для Эстонии купола защиты от дронов – не проводя для этого тендер.
Компания Electric Wings, зарегистрированная в Эстонии двумя украинцами, выиграла государственный оборонный контракт, накопила долгов по налогам и задерживает отчетность. Зато приобрела недвижимость в Киеве.
Когда тяжёлой технике требуется ремонт, не всегда достаточно того, чтобы специалист добрался до машины. Ему необходим доступ к техническим базам данных производителя, диагностике и информации о запчастях. Если эти системы не работают, может остановиться и важная для клиента машина. Для компании INTRAC EESTI, занимающейся продажей, арендой и обслуживанием тяжёлой техники, это одна из причин, по которым кибербезопасность стала напрямую связана с бесперебойной работой бизнеса.