Назад KM Начинается сезон зимних шин: как подготовиться до первого гололеда С наступлением осени замену шин лучше не откладывать до первых утренних заморозков и гололеда. Своевременная установка подходящих зимних шин позволит избежать спешки и очередей в шиномонтажных мастерских, а также уверенно планировать поездки независимо от погоды. В Rehvid24 подготовиться к зимнему сезону можно за один визит: подобрать подходящий комплект шин, установить его на автомобиль и при необходимости оставить летние шины на хранение.

Подготовка начинается с осмотра имеющихся шин и анализа собственных привычек вождения. Выдержит ли нынешний комплект еще один сезон? Ездите ли вы преимущественно по городу или вам каждый день приходится преодолевать и второстепенные дороги? Ответы помогут выбрать как правильное время для замены, так и подходящую модель шин.

Не жди первого снега или декабря

В Эстонии зимние шины для легковых автомобилей обязательны с 1 декабря. Обычный разрешенный период использования шипованных шин длится с 15 октября по 31 марта. При зимних дорожных и погодных условиях в порядке исключения их можно использовать с 1 октября по 30 апреля. Департамент транспорта рекомендует сменить шины до наступления первых минусовых температур.

Выбирая время для замены шин, учитывайте, когда и по каким дорогам вы обычно ездите. Те, кто отправляется на работу ранним утром, могут столкнуться с совершенно иными дорожными условиями, чем водители, передвигающиеся по городу в середине дня. Не стоит откладывать замену шин и тем, кто часто ездит по второстепенным дорогам или поздно вечером. Ведь теплая погода днем вовсе не гарантирует, что на следующее утро дороги будут столь же безопасными.

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Следите за прогнозом погоды и запишитесь на замену шин до того, как гололедица начнет влиять на ежедневные поездки. Заранее согласованный визит в сервис позволит выбрать подходящее время и при необходимости организовать заказ новых шин. Если при проверке имеющегося комплекта обнаружится проблема, будет время ее решить. Заблаговременная замена шин – это прежде всего вопрос подготовки и правильной оценки дорожных условий. Выбирая подходящее время, следует ориентироваться на прогноз погоды и особенности своих повседневных поездок. При этом не стоит забывать, что длительная езда на шипованных шинах по теплому и сухому асфальту ускоряет износ шипов. Поэтому важно выбрать оптимальный момент для замены шин. Проверьте глубину протектора, состояние шипов и возраст шин Начните с измерения глубины протектора шин, снятых с хранения. Проверьте все четыре шины в нескольких местах, в том числе возле внутреннего и внешнего края. В Эстонии минимально допустимая глубина протектора зимних шин составляет три миллиметра. Однако в начале сезона следует учитывать и предстоящий износ. Если глубина протектора достигла примерно четырех миллиметров, стоит задуматься о новом комплекте. На шипованной шине проверьте количество и состояние шипов. Глубокий протектор при сильно изношенных или отсутствующих во многих местах шипах не дает полного представления о сцеплении шины со льдом. Проверьте также боковины: трещины, порезы и вздутия требуют оценки специалиста. Если вы заметили повреждение, сообщите об этом сервисной службе еще до установки шин. Неравномерный износ может указывать на неправильное давление в шинах, проблему с балансировкой или необходимость проверить регулировку углов установки колес. При установке нового комплекта шин стоит также выяснить причину износа. В противном случае та же проблема может затронуть новые шины. Чтобы проверить возраст, найдите на боковине шины код даты в маркировке DOT. Его последние четыре цифры обозначают неделю и год изготовления. Сам по себе возраст не определяет пригодность к эксплуатации, однако у шины, использовавшейся несколько сезонов, необходимо также оценить повреждения и признаки старения. Сохранившийся протектор не исключает необходимости замены шины. Подумайте о своем привычном зимнем маршруте При выборе шин прежде всего стоит учитывать, где и в каких условиях вы обычно ездите. Если ваш маршрут часто проходит по обледенелым второстепенным дорогам, разумно отдать предпочтение шипованным шинам. Тем, кто преимущественно передвигается по регулярно очищаемым городским улицам, могут подойти нешипованные шины скандинавского типа. При выборе также важно учитывать уровень шума во время езды и то, насколько часто зимой вам приходится ездить по мокрому асфальту. Не стоит забывать и о поездках, которые вы совершаете не так часто. Даже если в будни автомобиль используется преимущественно в городе, на выходных вы можете отправиться всей семьей за город, где дорожные условия существенно отличаются от привычных. Если такие поездки входят в ваши зимние планы, обязательно расскажите об этом консультанту. Подумайте также, можете ли вы отказаться от поездки или перенести ее в случае неблагоприятной погоды либо вам необходимо выезжать независимо от дорожных условий. Все это поможет точнее определить, какие шины лучше всего соответствуют вашим потребностям. Горячие новости Уроки Bolt в применении ИИ: сотрудники тратили десятки тысяч евро на элементарные задачи Coop закрывает магазин в Таллинне и сокращает сотрудников Продавец мебели с почти 30-летней историей прекращает деятельность и сокращает всех работников KM Eika Asset Management начинает на платформе Letsinvest размещение облигаций с доходностью 8% для развития логистического парка в Польше

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Для зимней эксплуатации нешипованная шина должна иметь маркировку в виде трех горных вершин и снежинки, то есть 3PMSF. Департамент транспорта рекомендует выбирать нешипованные шины, которые имеют также обозначение сцепления со льдом. Это помогает найти модель, предназначенную для северного климата и прошедшую испытания на сцепление со льдом.

Перед покупкой шин проверьте, какие размеры, индексы нагрузки и скорости допускает производитель вашего автомобиля. Ориентироваться лишь на схожесть размеров или знакомое название модели не стоит – так можно ошибиться с выбором. Если зимой вы используете другие колесные диски, чем летом, убедитесь также, что они подходят для вашего автомобиля.

Предпочтительнее устанавливать полный комплект из четырех одинаковых, подходящих для автомобиля шин. Если замены требует лишь часть шин, проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться в совместимости новых шин с теми, которые останутся на автомобиле. Особенно важно соблюдать рекомендации производителя владельцам полноприводных автомобилей, поскольку разница в длине окружности качения шин может создавать дополнительную нагрузку на трансмиссию. При этом внешнее сходство шин еще не означает, что их можно безопасно использовать вместе.

При общении с консультантом Rehvid24 расскажите, на каком автомобиле вы ездите и по каким маршрутам обычно передвигаетесь. Не забудьте упомянуть, если предыдущие шины казались вам слишком шумными или поведение автомобиля в определенных дорожных условиях вызывало неуверенность. Эта информация поможет подобрать модели с учетом характеристик, которые действительно важны для вашего комфорта и безопасности на дороге.

Hankook Winter i*Pike RS2 W429: шипованная шина для северной зимы

Hankook Winter i*Pike RS2 W429 – зимняя шина для легковых автомобилей, разработанная с учетом северных снежных и ледовых условий. Шипованная версия станет достойным вариантом для водителей, которым зимой часто приходится ездить по обледенелым участкам и которые ищут шины, рассчитанные на эксплуатацию в северных климатических условиях.

Одна из технических особенностей этой модели – конструкция шипов. По информации Hankook, под каждым шипом предусмотрена специальная полость, которая позволяет смягчать удары, возникающие при контакте с дорожным покрытием. Как отмечает производитель, такое решение дает возможность увеличить количество шипов. Однако при оценке сцепных свойств необходимо учитывать характеристики шины в целом: само по себе количество шипов еще не позволяет судить об эффективности торможения и управляемости автомобиля.

W429 имеет маркировку M+S, а также обозначение в виде трех горных вершин и снежинки – 3PMSF. Hankook указывает снег и лед как условия эксплуатации этой модели. Эти характеристики дают четкий ориентир водителю, который ищет комплект зимних шин, однако при окончательном выборе необходимо учитывать также требования автомобиля и обычные дорожные условия.

Sobiva rehvikomplekti valimise saab ühendada paigalduse planeerimisega, et auto oleks talviste olude saabudes valmis.

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Если вы рассматриваете комплект Hankook W429 , уточните в Rehvid24 подходящий для вашего автомобиля размер, а также индекс нагрузки и скорости. Кроме того, проверьте, что заказываете нужную шипованную версию. Выбирая подходящий комплект шин, стоит заранее запланировать и их установку, чтобы автомобиль был готов к наступлению зимних холодов.

Организуйте покупку, установку и хранение вместе

В интернет-магазине Rehvid24 представлены шины для легковых автомобилей, внедорожников и микроавтобусов. В шинном центре в Таллинне по адресу Мяэалузе, 10 предлагаются замена и балансировка шин, а время для замены можно забронировать онлайн. Так вы сможете согласовать визит в сервис со своим расписанием еще до того, как дорожные условия потребуют замены шин.

При бронировании уточните, нужна ли вам установка шин на диски или замена уже собранных колес. Если вы заказываете новые шины, договоритесь также об их получении и установке. В случае неравномерного износа имеющегося комплекта или вибрации во время движения заранее сообщите об этом сервису. Rehvid24 также предлагает проверку ходовой части и выпрямление дисков.

Летний комплект можно сдать в шинный отель Rehvid24. Это практичный вариант, если дома нет подходящего места для хранения или перевозка шин сопряжена с неудобствами. Хранение стоит согласовать одновременно с записью на замену шин, чтобы перед визитом в сервис было понятно, что взять с собой и где останется летний комплект.

При хранении дома выберите для шин сухое, прохладное и защищенное от света место. Уже осенью осмотрите снятый комплект, чтобы возможные повреждения не стали неожиданностью в начале следующего сезона. Если заметите неравномерный износ, сразу уточните его причину в сервисе. Так при необходимости вы сможете запланировать проверку автомобиля и спокойно решить, подходит ли летний комплект для следующего сезона.

После замены следите за шинами

После установки проверьте давление в холодных шинах и следуйте рекомендациям производителя автомобиля. Учитывайте также нагрузку на автомобиль. При понижении температуры давление в шинах падает, поэтому в течение зимы его стоит регулярно измерять, а также проверять перед дальней поездкой.

Если после замены появляется вибрация, автомобиль тянет в сторону или какая-либо шина теряет давление, выясните причину. Новые шины не устраняют автоматически проблемы с колесным диском или ходовой частью.

На скользкой дороге соблюдайте безопасную дистанцию, выбирайте скорость с учетом дорожных и погодных условий, а при установке нового комплекта шин следуйте рекомендациям производителя. Начать подготовку к зиме можно уже сегодня: проверьте состояние имеющихся шин, при необходимости проконсультируйтесь со специалистами Rehvid24 и заранее запишитесь на замену. Так вы успеете подготовить автомобиль к зимним условиям еще до появления первого гололеда.