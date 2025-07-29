Назад 29.07.25, 19:07 Оборот Apranga вырос, прибыль сократилась Литовский продавец одежды Apranga увеличил свой оборот в первом полугодии этого года по сравнению с прошлым годом, но заработал меньше чистой прибыли.

Магазин Apranga в тартуском торговом центре Lõunakeskus.

Foto: Рауль Меэ

Оборот группы Apranga за первые шесть месяцев этого года достиг 139 млн евро, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 2,9%. Операционная прибыль компании составила 62 млн евро – практически на уровне прошлого года, а чистая прибыль достигла 5,9 млн евро, что на 4,7% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.