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  • 29.07.25, 19:07

Оборот Apranga вырос, прибыль сократилась

Литовский продавец одежды Apranga увеличил свой оборот в первом полугодии этого года по сравнению с прошлым годом, но заработал меньше чистой прибыли.
Магазин Apranga в тартуском торговом центре Lõunakeskus.
  • Магазин Apranga в тартуском торговом центре Lõunakeskus.
  • Foto: Рауль Меэ
Оборот группы Apranga за первые шесть месяцев этого года достиг 139 млн евро, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 2,9%. Операционная прибыль компании составила 62 млн евро – практически на уровне прошлого года, а чистая прибыль достигла 5,9 млн евро, что на 4,7% меньше, чем в первом полугодии прошлого года.
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