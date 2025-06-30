Большой анализ балтийских бирж: эксперты рассказывают, что сейчас стоит покупать

Балтийские биржи для эстонских розничных инвесторов — одновременно и нечто родное, и источник головной боли. Хотя подавляющее большинство инвесторов начинает свой путь именно с них, по сравнению с зарубежными рынками в Балтии часто зияет пустота, а доходность остается скромной.
- Балтийские биржи снова растут. На фото — глава Балтийских бирж Каарел Отс (слева) и руководитель инвестиционного направления Äripäev Юхан Ланг.
- Foto: Liis Treimann
Уже много лет говорят, что балтийским биржам нужно новое дыхание в виде успешного IPO какой-либо крупной компании, как это было когда-то с Enefit Green. Но произошло наоборот: несколько месяцев назад Enefit объявил, что уходит с биржи с щедрым предложением, пробыв там всего четыре года.
Хотя в целом эта новость негативно повлияла на здоровье биржи, индекс местной биржи в этом году всё же продемонстрировал достойный рост почти на 15%. Причин тому несколько — в том числе хорошие финансовые результаты компаний и нестабильность глобальных рынков, из-за которой часть капитала вернулась на внутренний рынок.
Совместно с экспертами Äripäev выяснил, какие возможности сегодня предлагает местный рынок розничному инвестору.
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