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  • 10.06.25, 14:42

Анализ: настроения кажутся мрачными, но жизнь на балтийской бирже продолжается

Несмотря на экономическую турбулентность, на балтийской бирже, по словам Пааво Сийманна, прошел хороший «дивидендный дождь» ‒ инвесторы в этом году получат в виде дивидендов на 10% больше денег, чем в прошлом году.
«Лучшие инвестиции делаются в самые плохие времена», – сказал преподаватель TalTech и эксперт по финансовому анализу Пааво Сийманн. По его мнению, настало время воспользоваться преимуществом домашнего рынка.
  • «Лучшие инвестиции делаются в самые плохие времена», – сказал преподаватель TalTech и эксперт по финансовому анализу Пааво Сийманн. По его мнению, настало время воспользоваться преимуществом домашнего рынка.
  • Foto: Raul Mee
По мнению преподавателя TalTech и эксперта по финансовому анализу Пааво Сийманна, несмотря на мрачное настроение на местной бирже, цифры рисуют более оптимистичную картину. В настоящее время в основном списке балтийской биржи находятся 34 компании, и из них 25 выплатят в этом году дивиденды.
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