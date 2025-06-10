Назад 10.06.25, 14:42 Анализ: настроения кажутся мрачными, но жизнь на балтийской бирже продолжается Несмотря на экономическую турбулентность, на балтийской бирже, по словам Пааво Сийманна, прошел хороший «дивидендный дождь» ‒ инвесторы в этом году получат в виде дивидендов на 10% больше денег, чем в прошлом году.

«Лучшие инвестиции делаются в самые плохие времена», – сказал преподаватель TalTech и эксперт по финансовому анализу Пааво Сийманн. По его мнению, настало время воспользоваться преимуществом домашнего рынка.

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По мнению преподавателя TalTech и эксперта по финансовому анализу Пааво Сийманна, несмотря на мрачное настроение на местной бирже, цифры рисуют более оптимистичную картину. В настоящее время в основном списке балтийской биржи находятся 34 компании, и из них 25 выплатят в этом году дивиденды.