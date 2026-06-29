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Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать

На начавшейся неделе появится сразу несколько сигналов о состоянии экономики Европы и США, две местные биржевые компании опубликуют июньские результаты продаж, а в конце недели наступит главное событие года для эстонских инвесторов.
Предварительная оценка июньской инфляции в еврозоне будет опубликована уже в среду.
  • Предварительная оценка июньской инфляции в еврозоне будет опубликована уже в среду.
  • Foto: Zumapress/Scanpix
Мы выбрали пять самых важных событий, которые на новой неделе могут повлиять как на местную биржу, так и на инвесторов еврозоны и Соединенных Штатов.
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