Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
На начавшейся неделе появится сразу несколько сигналов о состоянии экономики Европы и США, две местные биржевые компании опубликуют июньские результаты продаж, а в конце недели наступит главное событие года для эстонских инвесторов.
Будет ли в этом году еще два или три повышения ставок? На фоне переговоров США и Ирана аналитики считают более вероятным только одно. Но даже после быстрого падения цен на нефть инфляция еще некоторое время останется проблемой.