Назад KM Широкомасштабное исследование цен переворачивает представления о ценах в розничных сетях Представление о ценах в розничных сетях формируется в течение длительного времени, но фактический уровень цен может меняться быстрее, чем устоявшийся имидж сетей магазинов. Масштабное исследование цен, проведенное в апреле, проливает свет на реальную картину уровня цен в крупнейших розничных сетях Эстонии.

В ходе исследования сравнивались цены примерно на 18 000 товаров в четырех розничных сетях. Согласно результатам, наиболее выгодными среди крупных сетей магазинов оказались цены в магазинах Selver. По словам директора по закупкам Selver Пилле Раалисте, такой подход дает гораздо более точную картину, чем обычное сравнение потребительских корзин, основанное на нескольких десятках товаров.

Почему сравнение цен может давать совершенно разные результаты?

“Последнее широкомасштабное исследование цен проводилось в середине апреля, и в ходе него были собраны данные о ценах примерно на 18 000 товаров в Selver и в других крупных розничных сетях. Это был действительно тщательный анализ“, — говорит Раалисте.

В исследовании товары сравниваются с такими же товарами, то есть основой для сравнения служит код EAN. Это значит, что для сравнения берутся точно такие же товары из разных сетей, а не похожие альтернативы или самые дешевые товары из той же категории.

Кроме того, при формировании результатов учитывается фактическая частота покупки товаров. Товары, которые покупают чаще, оказывают большее влияние на итоговый результат, чем товары, покупаемые редко.

“Мы анализируем результаты ценового исследования на основе среднего взвешенного. Иначе говоря, исходя из статистики продаж Selver, товары с более высоким объемом продаж оказывают большее влияние на результаты исследования“, — поясняет Раалисте.

Маленькая потребительская корзина не отражает полную картину

Для потребителей наиболее привычны публикуемые в СМИ сравнения цен на потребительские корзины, где фигурирует небольшой ассортимент повседневных продуктов питания. Конечно, такие исследования могут дать быстрый обзор, но не обеспечивают полного представления об уровне цен во всей розничной сети.

“В исследовании потребительской корзины, проведенном газетой Postimees представлены всего 27 товаров, среди которых самая дешевая вареная колбаса, сметана и ряд других самых недорогих альтернатив. Это не общая картина, а лишь крошечный фрагмент“, — говорит Раалисте. По ее словам, использование малой выборки неизбежно искажает результаты, поскольку в ассортименте крупных розничных сетей представлены десятки тысяч товаров, а покупательские предпочтения потребителей гораздо более разнообразны.

“Из нашей статистики продаж видно, что во многих категориях покупатели не отдают предпочтение самым дешевым вариантам, а выбирают качество и любимые товары“, — говорит она.

В качестве примера Раалисте приводит недавнее сравнение потребительских корзин, где один из товаров, включенных в исследование, вообще не был в продаже в некоторых сетях. Для таких сетей цена этого товара не учитывалась в стоимости корзины, что сделало итоговый результат значительно более выгодным по сравнению с другими. “Читатель не углубляется в такие подробности и может сделать поспешные выводы“.

По сравнению с другими крупными розничными сетями Selver предлагает более выгодные цены

Результаты последнего исследования показали, что цены в Selver были на 1,4–2,5% ниже, чем в других крупных розничных сетях.

По словам Раалисте, это свидетельствует о том, что сложившийся за долгие годы образ дорогого магазина больше не соответствует действительности.

“Мы видим, что репутация Selver как дорогого магазина — это миф. На самом по ценовому преимуществу деле мы даже опережаем розничную сеть, которая в своей рекламе называет себя самым дешевым магазином“, — говорит она, одновременно подчеркивая, что цена — это лишь часть покупательского опыта. ”Для клиентов важны также наличие товаров, обслуживание, чистота в магазине и возможность сделать все необходимые покупки в одном месте“.

Клиент не всегда выбирает самый дешевый товар

В последние годы в розничной торговле наблюдается тенденция, при которой потребители хоть и ищут выгодные цены, но не принимают решения, ориентируясь исключительно на самую низкую цену.

Клиенты Selver по-прежнему ценят широкий ассортимент и возможность найти в одном магазине как товары повседневного спроса, так и продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

“Наши постоянные клиенты ценят возможность приобрести для своего стола филе утки, соленого лосося, говядину и другие продукты премиум-класса. Люди ценят, что в Selver можно сразу приобрести всё необходимое“, — говорит Раалисте.

Ассортимент Selver насчитывает около 50 000 товаров, из которых 65% продуктов питания и безалкогольных напитков имеют эстонское происхождение.

“Selver всегда выделялся на эстонском рынке розничной торговли превосходным качеством, самым широким ассортиментом продуктов питания и оптимальным соотношением цены и качества. Наша цель — предложить покупателям разумные цены, экологически чистые эстонские продукты и качественное обслуживание“.

Как проводилось исследование?

Исследование цен, заказанное Selver, было проведено компанией MyRetailmonitor с 7 по 12 апреля 2026 года. В ходе исследования сравнивались цены в четырех крупнейших розничных сетях: Selver, Rimi, Coop и Maxima.

Всего было проанализировано 17 799 товаров. Основой для сравнения служили EAN-коды товаров, то есть сравнивались в точности одинаковые товары. Исследование охватывало обычные цены на товары, а результаты рассчитывались как взвешенное среднее значение с учетом фактического объема продаж товаров.