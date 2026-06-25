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Аналитики: от ЕЦБ можно ждать еще одного повышения ставок

Будет ли в этом году еще два или три повышения ставок? На фоне переговоров США и Ирана аналитики считают более вероятным только одно. Но даже после быстрого падения цен на нефть инфляция еще некоторое время останется проблемой.
По словам аналитиков, повышение ставок, о котором объявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, должно было показать рынкам, что центробанк серьезно относится к борьбе с инфляцией.
  • По словам аналитиков, повышение ставок, о котором объявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, должно было показать рынкам, что центробанк серьезно относится к борьбе с инфляцией.
  • Foto: Liis Treimann
Едва Европейский центральный банк успел заявить, что развязанная США война с Ираном и энергетический кризис вынуждают центробанкиров повышать ставки, как произошло то, на что рассчитывали, кажется, только фондовые рынки: США и Иран после прекращения огня перешли к переговорам. Может ли резкое падение цен на нефть после продления перемирия ослабить инфляцию и снизить ставки по жилищным кредитам?
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