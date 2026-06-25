Аналитики: от ЕЦБ можно ждать еще одного повышения ставок

Будет ли в этом году еще два или три повышения ставок? На фоне переговоров США и Ирана аналитики считают более вероятным только одно. Но даже после быстрого падения цен на нефть инфляция еще некоторое время останется проблемой.
- По словам аналитиков, повышение ставок, о котором объявила президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, должно было показать рынкам, что центробанк серьезно относится к борьбе с инфляцией.
- Foto: Liis Treimann
Едва Европейский центральный банк успел заявить, что развязанная США война с Ираном и энергетический кризис вынуждают центробанкиров повышать ставки, как произошло то, на что рассчитывали, кажется, только фондовые рынки: США и Иран после прекращения огня перешли к переговорам. Может ли резкое падение цен на нефть после продления перемирия ослабить инфляцию и снизить ставки по жилищным кредитам?
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
Лагард: решение было единогласным и необходимым
Решение, которое сделает жилищные и бизнес‑кредиты дороже, должно сдержать ускорение инфляции на фоне энергетического кризиса и было ожидаемым. Сейчас инвесторы ловят любые сигналы о возможных будущих шагах регуляторов.
Эстонские и зарубежные аналитики сходятся во мнении, что завтра Европейский центральный банк (ЕЦБ) ужесточит денежно-кредитную политику и впервые с сентября 2024 года повысит процентные ставки.
Инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 3,2%, что может указывать на вероятность первого почти за три года повышения процентных ставок Европейским центральным банком.
Хотя времена меняются, а инфляция ускоряется, все еще есть основания для некоторого оптимизма, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина, комментируя экономический прогноз.
Почему все больше руководителей из Эстонии выбирают для отдыха озерный край Саймаа?
Может ли рыбалка быть чем-то гораздо большим, чем просто выезд на природу? Новая роскошь — это когда кто-то другой берет на себя всю сложную часть за вас.