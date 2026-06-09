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Arco Vara не планирует выплачивать дивиденды

Arco Vara сообщила в приглашении на собрание акционеров, что не планирует выплачивать дивиденды и оставить нераспределенную прибыль прошлых периодов в компании.
Руководитель Arco Vara Райт Рийм.
  • Руководитель Arco Vara Райт Рийм.
  • Foto: Äripäev/Scanpix Baltics
Решение последовало за майским сообщением, согласно которому компания продала 25% своей доли в болгарской дочерней компании.
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