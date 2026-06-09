Arco Vara не планирует выплачивать дивиденды

Несмотря на геополитическую напряженность, большинство компаний основного списка Таллиннской биржи завершили первый квартал с результатами лучше, чем год назад. Но для двух секторов – недвижимость и строительство – этот период оказался заметно сложнее.
Вместо Tallinna Vesi, LHV, Merko или Harju Elekter инвестор мог бы купить и какой-нибудь более крупный иностранный аналог. Выбор широк и привлекателен, однако эксперты предупреждают: сопоставлять акции только по принадлежности к похожему сектору – опасно упрощенный подход.
Еще пару десятилетий назад быстрый кредит зачастую означал простое обещание: несколько кликов, быстрое решение и деньги на счете. Сегодня этого уже недостаточно. Клиент ожидает, что финансовая услуга будет одновременно быстрой, понятной, гибкой и цифровой.