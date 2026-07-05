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Мяртен Кресс и Маркус Тамм: на рынках убивает не плохая идея, а плохое управление рисками

Мяртен Кресс и Маркус Тамм смотрят на рынки под разными углами, но на Инвестиционном фестивале пришли к одному выводу: выживает не тот, у кого лучшая идея, а тот, кто лучше управляет рисками.
Мяртен Кресс (справа) поделился принципами долгосрочного инвестора, а Маркус Тамм рассмотрел инвестиции с точки зрения трейдера.
  • Мяртен Кресс (справа) поделился принципами долгосрочного инвестора, а Маркус Тамм рассмотрел инвестиции с точки зрения трейдера.
  • Foto: Simo Sepp
Бывший управляющий пенсионными фондами Danske и основатель Dividendinvestor.ee Мяртен Кресс подчеркнул, что управление рисками для долгосрочного инвестора начинается не с вопроса, какую акцию купить. Оно начинается намного раньше: на чье имя оформлены активы, где они находятся, как устроен портфель и насколько хорошо он на самом деле диверсифицирован.
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