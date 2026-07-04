Мастер недвижимости раскрыл принципы, которые превратили одну квартиру в девелоперский портфель

Крупные девелоперские проекты начинаются с малых шагов – и даже с небольших сумм. Именно такую траекторию в первый день Инвестиционного фестиваля показал сооснователь Scandium Kinnisvara и директор по инновациям Калле Арон.
- Сооснователь и директор по инновациям Scandium Kinnisvara Калле Арон рассказал, как его инвестиция в 5000 евро выросла в долю в компании с миллионным собственным капиталом.
- Foto: Simo Sepp
По словам Арона, который работает в недвижимости и как инвестор, и как предприниматель, на этом пути важны три принципа. Именно с их помощью он прошел путь от первой арендной квартиры на Пярнуском шоссе до Scandium Kinnisvara, в портфеле которой сегодня сотни арендных квартир. Кроме того, у самого Арона есть арендные объекты в Испании и Финляндии, а также несколько микроквартир в Таллинне.
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