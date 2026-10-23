Китайский ИИ-стартап привлек 15 млрд долларов и готовится выйти на биржу
Китайская компания в сфере искусственного интеллекта DeepSeek готовится к возможному выходу на Шанхайскую биржу, однако окончательные условия привлечения капитала пока не утверждены, сообщают Reuters и The Wall Street Journal.
OpenAI не планирует выходить на биржу в 2026 году, заявил генеральный директор компании Сэм Альтман в интервью журналу Fortune. По его словам, компании сейчас нужно больше времени для работы, связанной с безопасностью искусственного интеллекта.
Раз за разом мы видим в новостях истории о том, как компания, владеющая конфиденциальными персональными данными, становится жертвой кибератаки. Правда, нередко в этом виновата не сама компания: утрачивает бдительность какой-то ее партнер. Тем не менее каждому предприятию стоит задуматься о том, все ли оно сделало для обеспечения хотя бы базового уровня кибербезопасности. То же стоит выяснить и у партнеров, подчеркивает специалист Telia по кибербезопасности Хенри Ваяк.