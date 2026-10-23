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Китайский ИИ-стартап привлек 15 млрд долларов и готовится выйти на биржу

Китайская компания в сфере искусственного интеллекта DeepSeek готовится к возможному выходу на Шанхайскую биржу, однако окончательные условия привлечения капитала пока не утверждены, сообщают Reuters и The Wall Street Journal.
DeepSeek привлекла внимание инвесторов в прошлом году, когда представила мощную модель искусственного интеллекта, разработанную с относительно небольшими затратами.
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