OpenAI не выйдет в этом году на биржу, Альтман указывает на риски для безопасности
OpenAI не планирует выходить на биржу в 2026 году, заявил генеральный директор компании Сэм Альтман в интервью журналу Fortune. По его словам, компании сейчас нужно больше времени для работы, связанной с безопасностью искусственного интеллекта.
Инвестор Таавет Хинрикус, входящий в число самых состоятельных людей Эстонии, не раз удачно вкладывался в рискованные проекты и получал солидную прибыль. Сам он не придает большого значения своему состоянию и сосредоточен на поиске новых единорогов.
В августе среди инвесторов преобладали медвежьи настроения, поэтому на биржах они действовали скорее осторожно. Акции производителей чипов укрепили свои позиции в верхней части рейтинга самых популярных акций.
По словам руководителя BDO Eesti, устойчивость неокажетсякратковременным трендом, она становится все более важной для поддержания конкурентоспособности. Поэтому BDO Eesti все чаще учитывает в своих решениях стандарты ESG, а в реализации этого ей существенно помогает Telia как технический партнер. Решения Telia позволяют BDO обеспечивать безопасность удаленной работы, управлять жизненным циклом устройств и направлять рабочие станции во вторичное использование через Green IT.