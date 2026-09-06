IPO Anthropic откладывается до середины октября

Компания Featurebase, основанная тремя молодыми эстонцами, в прошлом году увеличила оборот в четыре раза, при этом половина этой суммы осталась в виде операционной прибыли. При 1700 клиентов компания получает регулярный доход в размере $2,8 миллиона и стремится увеличить его до $10 миллионов.
Еще несколько лет назад при покупке или продаже автомобиля в Эстонии было понятно, с чего начинать: все пользовались одной площадкой, и причин искать альтернативы не было. Но теперь ситуация меняется. Автомобиль все чаще можно найти через новые каналы продаж и на сайтах автодилеров, поэтому при его выборе стоит пользоваться несколькими источниками.