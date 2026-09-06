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IPO Anthropic откладывается до середины октября

По словам ранних инвесторов, это может стать крупнейшим IPO в истории, а за развитием событий вокруг компании в сфере искусственного интеллекта пристально следят.
Технологический инвестор Яан Таллинн, один из ранних инвесторов Anthropic.
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