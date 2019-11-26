Как выбрать лучшее жильё из всех предлагаемых рынком новых проектов?

На рынке недвижимости уже много лет ведется активная деятельность, и как новые дома так и районы растут молниеносно. От предлагаемого выбора голова идет кругом – доступны дома любого размера, внешнего вида и ценового класса. Можно сказать, что на любой вкус что-то найдётся. Однако, при принятии решения, не стоит терять голову, а делать выбор сознательно и обоснованно. Фирма недвижимости Favorte, застройщик с многолетним опытом, создаёт как многоквартирные дома, так и различные жилые районы в Харьюмаа. Руководитель проекта Favorte Каур Каасикмяэ предлагает несколько важных советов и идей, которые помогут принять правильное решение.

Современный гармоничный жилой район Кяокелла в поселке Пеэтри состоит из просторных современных таунхаусов со своими участками. Фото: Favorte OÜ

Выбрать квартиру, дом или рядный дом? За городом или в городе?

С самого начала важно прояснить, каковы финансовые возможности, пожелания и требования к будущему жилью в целом. Видите ли вы себя в квартире в центре города, в шуме городской жизни или мечтаете просыпаться в тихом месте, слыша птичьи трели? Вы мечтаете o собственном участке и гриле в собственном дворике или же наслаждаетесь этим в гостях? У вас уже есть большая семья или вы хотите быть готовым к этому на всякий случай? Стоит знать, что просторные двухэтажные рядные дома рядом с Таллином, с парковками, участками, дровяными банями и другими удобствами, по нынешним расценкам близки к трёхкомнатным квартирам в центре города.

Убедитесь, что логистика развита

Каасикмяэ подчёркивает, что немаловажно логистическое расположение жилища с учётом места работы и жизни в целом. Чтобы идиллия нового жилья не рухнула из-за утренних пробок, грозящих опозданием на работу, или из-за детского сада на другом конце города, логистику надо планировать заранее. Многие люди, работающие в Таллине, удачно выбрали место жительства поблизости от Тартуского шоссе. Это даёт возможность жить за городом, но времени на поездки домой и на работу больше не уходит, так же продумано соединение общественного транспорта. И если погода позволяет, то поездка в столицу на велосипеде тоже не проблема.

Жить в четырёх стенах или в доме с собственной окружающей средой?

Прошли времена строительного бума, когда в поле быстро выстраивали ряды домов. Люди прекрасно разбираются в том, что они рассчитывают получить за свои деньги. И ещё лучше это знают застройщики. Большое преимущество новых масштабных застроек в том, что опытные девелоперы не просто строят дома, но и создают вокруг них среду с необходимой инфраструктурой. Можно купить пустой дом на пустой земле - или готовый дом в новом жилом районе, где созданы все условия для обеспечения безопасной и комфортной жизни. Это включает в себя инфраструктуру, то есть освещённые дороги и улицы, автобусные остановки, школы, детские сады, спортзалы и другие жизненно необходимые факторы в соответствии с числом жителей. Убедитесь, что поблизости есть или запланирован продуктовый магазин и прочие важные для вас услуги.

Низкие коммунальные расходы

Одно из больших преимуществ новостройки перед старыми или частично реновированными домами - низкая стоимость проживания. При выборе дома убедитесь, что в доме класс энергии по крайней мере B, ведь сегодня это наиболее оптимальное сочетание энергоэффективности и функциональности.

Свой дом ты узнаешь

Выбирая жильё, не стоит торопиться, напротив, подыскивая дом, надо найти время, чтобы хорошенько осмотреться, изучить подходящие объекты и увидеть их своими глазами. Сайт хорошего девелоперa очень информативен, и если возникнут вопросы, не освещённые на сайте, там всегда найдётся контакт менеджера проекта, которому можно задать вопрос. Есть возможность вместе съездить на объект, даже если дом еще не готов – очень важно окружение. И вы узнаете это место! Но дайте себе время подумать и обратиться за советом, если это необходимо.

Соседей не выбирают? Ничего подобного!

Новые жилые районы привлекают людей примерно одного возростного класса, как правило это молодые семьи. Безусловно, общая возрастная группа комфортнее и способствует более сплоченному сообществу. Есть общие занятия и общие актуальные проблемы. И почему бы не устроить с соседями турнир по настольному теннису или не отпраздновать вместе Иванов день?

Почему именно Пеэтри?

Как уже было сказано, здесь очень хорошая логистика. До центра Таллинна всего 15 минут. Поселок Пеэтри находится у большой дороги, однако это очень тихая и безопасная среда проживания, достаточно отдалённая от городского шума. Там в основном живут молодые люди.

Волость Раэ заботится о своих жителях. Хороший пример - планируемая трамвайная линия, завершение которой сделает трафик еще удобнее. Пеэтри - очень быстро развивающийся посёлок, где доля обслуживающего бизнеса постоянно растет. Там речь идет о среде, созданной с нуля, а это значит, что нет старых обветшалых частных и многоквартирных домов, а дороги качественные и современные. Визуально, район красивый и сохранено много зелёной природной зоны.

Современный жилой район Кяокелла в поселке Пеэтри

Фирмой Favorte создан гармоничный жилой район Кяокелла, состоящий из просторных современных таунхаусов со своими участками. Дома энергосберегающие и уютные. Идиллическая жизненная среда с достойным пакетом преимуществ ждет тех, кто горит желанием увидеть всё это своими глазами. Больше информации найдете на домашней странице kaokella.ee.

Favorte OÜ это предприятие, созданное в 1993 году на базе эстонского капитала и действующее в Эстонии, разработавшее уже более 40 000 м2 жилых площадей и 25 000 м2 бизнес-площадей. Больше узнать о предприятии можно на домашней странице favorte.ee, а деятельность фирмы отражена на странице Favorte Kinnisvara в Facebook. Ознакомиться с текущими жилыми проектами можно на сайтах kaokella.ee , kuukressi.ee и oksa2.ee , а с бизнес-проектами на сайтах stock101.ee , ringteestock.ee и tahetornitehnopark.ee.