Учебный центр Tondi предлагает высококачественные электронные системы учета рабочего времени и обучение

В январе 2016 года в Швеции вступил в силу закон, в соответствии с которым строительные компании обязаны были внедрить электронные системы регистрации лиц, находящихся на строительных объектах. То есть, все проходные должны быть оборудованы считывателями электронных карт.

К сведению 6 февраля в отеле Олимпия состоится семинар, на котором будут обсуждаться вопросы социального страхования работников во время командировок, разрешения, требующиеся для работы на строительных площадках - ID06, карточка Valtti-kortti, электронного мониторинга работников. В качестве докладчиков выступят представители Налогового департамента Эстонии, Финского управления труда (AVI), Vastuu Group OY и пр.

Считыватель электронных карт используется для сбора данных о рабочем времени людей, находящихся на объектах. В случае необходимости эта информация предоставляется осуществляющим надзор организациям, таким как налоговый департамент или инспектор по охране труды. Чаще всего используется система мониторинга строительства - ID06, управляемая и разрабатываемая Шведской строительной ассоциацией, которая выдает своим членам так называемый Шведский сертификат строителя - карта ID06. На ней указаны данные работодателя, имя и фотография работника.

Помимо обеспечения доступа на строительную площадку, карта ID06 также имеет функцию, удостоверяющую компетенцию строителя. А именно, на карте указываются электронном виде данные об обучении работника. Таким образом, работнику не нужно носить с собой разные дипломы и сертификаты. Для подтверждения прохождения обучения достаточно предъявить прорабу карту ID06.

Обязательным условием для выдачи карты является то, что у всех представителей работодателя и работников есть возможность электронной идентификации, например, при помощи шведского Bank-ID или, в случае его отсутствия, вручную через эстонского партнера ID06 – компанию Kustutaja OÜ. Последнее означает проверку удостоверения личности сотрудника с помощью сканера документов.

Официальным партнером ID06 в Таллине является Kustutaja OÜ (Tondi Koolituskeskus), которая помогает регистрировать в системе компании, вручную идентифицировать их работников путем сканирования документа, консультирует пользователей (как предпринимателей, так и раобтников) и управляет заказами карт.

NB! Перед началом работы в Швеции все владельцы карт ID06 должны проверить, активна ли их карта ID06. А именно, с 21.01.2020 для новые, более безопасные правила выдачи карт, и карты ID06, выданные по старым стандартом, больше не могут использоваться на строительных площадках.

Услуги, связанные с заказом карт ID06, предоставляются в офисах в Таллинне, Хельсинки и Риге, а клиенты могут вызвать представителя Kustutaja OÜ для ручной идентификации сотрудников на строительных площадках или в офисе компании.

Valttikortti – в Финляндии строителям без нее не обойтись

Если в Швеции на стройплощадку невозможно пройти без карты ID06, то в Финляндии для этого используется карта Valttikortti. В настоящее время картой пользуется около 600 000 строителей.

Это также электронный документ, содержащий фотографию работника, имя, налоговый номер и данные работодателя. Эстонские компании могут получить карты Valttikortti в Kustuaja OÜ (Учебный центр Tondi, Таллинн). При этом обслуживание может быть как на русском, так и на эстонском языке.

Регистр Luotettava Kumppani в Финляндии

Помимо услуг, связанных с выдачей карты Valttikortti, компания Kustutaja OÜ помогает эстонским строительным компаниям зарегистрироваться в финском регистре Luotetttava Kumppani, то есть, регистре Надежных Партнеров. Этот регистр помогает заказчикам и субподрядчикам осуществлять сбор, хранение и разъяснение данных и доказательств в соответствии с требованиями закона «Об ответственности заказчика», закона «О налоговом номере» и закона «О безопасности труда» Финляндии. К этой службе реестра присоединилось уже около 60 000 компаний, в том числе 1400 из Эстонии.

Реестр принадлежит пяти основным профсоюзам, объединяющим строительные компании Финляндии. Компания Kustutaja OÜ является представителем реестра в Эстонии, и его основной задачей является оказание пользователям реестра поддержки на эстонском и русском языке.

В Эстонии все еще система учета рабочего времени только создается

Если в Эстонии обязательный порядок электронного учета рабочего времени на строительных объектах только разрабатывается, в Швеции и Финляндии такие системы используются уже много лет. Основной целью этих систем является предотвращение использования нелегальной рабочей силы и уклонения от уплаты налогов.

Учебный центр Tondi консультирует и помогает при регистрации работников в странах Скандинавии

Перед предоставлением услуги, безусловно, стоит уточнить налоговое законодательство, правила бухгалтерского учета и применимые коллективные договоры, действующие в стране, где вы собираетесь действовать, а также следует проверить корректность регистрации в местных налоговых органах. Поэтому Учебный центр Tondi предоставляет налоговые и бизнес-консультации компаниям и помогает зарегистрироваться в финских или шведских налоговых органах (например, реестр работодателей, реестр субъекта налога с оборота и т. д.).

Любой, кто едет в Финляндию на работу, может пройти в Учебном центре Tondi курсы для получения требуемой в Финляндии карты безопасности труда и требуемой в странах Скандинавии карты огневых работ.

Предоставляемое Учебным центром Tondi обучение, которое требуется, если вы хотите работать строителем в странах Скандинавии:

Учебный центр Tondi является торговой маркой Kustutaja OÜ, под которой с 2009 года компания предоставляет услуги обучения лицам, уезжающим на работу в страны Северной Европы. Услуги обучения предоставляются во всех крупных городах Эстонии, а также в Финляндии и Латвии на эстонском и русском языках.

Любой, кто едет в Финляндию на работу, может пройти в Учебном центре Tondi курсы для получения требуемой в Финляндии карты безопасности труда и требуемой в странах Скандинавии карты огневых работ.

Электрики могут пройти в Учебном центре Тонди курсы для получения карты безопасности электротехнических работ, а для установщиков гидроизоляции влажных помещений предлагаются курсы плиточников.

Для строителей, работающих в Швеции компания Kustutaja OÜ предлагает курсы монтажника лесов, стропальщика и исполнителя огневых работ.