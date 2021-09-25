Айн Пыллусаар, основатель фирмы по вторичному обороту велосипедов: велосипед стоимостью в 500 евро за полцены – это же радость!

«Велосипед – замечательное изобретение, которым пользуются все больше людей. Однако, переехав в Таллинн, я обнаружил, что здесь нет ни одной фирмы, занимающейся подержанными велосипедами. Это удивило и дало толчок развитию идеи», – рассказывает Айн Пыллусаар (46), открывший при поддержке Кассы по безработице предприятие Veloring.

Айн Пыллусаар открыл при поддержке Кассы по безработице предприятие Veloring. Фото: Кристо Роотс

В конце прошлого года Айн некоторое время состоял на учете как безработный и регулярно общался с консультантами Кассы по безработице. «Я пытался найти работу, подавал заявки на разные вакансии. К сожалению, некоторые компании даже не ответили. Работы я не нашел. И вот в разговорах с консультантом возникла мысль пройти курсы предпринимательства», – вспоминает Айн.

Курсы длились два месяца, за это время Айн написал бизнес-план своего предприятия. «Очень советую каждому пройти курсы предпринимательства Кассы по безработице – они были увлекательны и дали исключительно полезные знания. Хотелось бы поблагодарить здесь организаторов курса, все они, во главе с Оттом Алемаа, работают очень профессионально, – сказал Айн. – Скажу честно, в 45 лет снова садиться за парту – легкий шок. На меня обрушилось море информации, но я держал руку на пульсе и отлично справился».

В конце февраля Айну сообщили, что он получил от Кассы по безработице пособие на предпринимательскую деятельность. Он назвал предприятие Veloring, выбрав в качестве деятельности скупку велосипедов, их ремонт (при необходимости) и перепродажу. «Я благодарен Кассе по безработице за эту возможность», – Айн был очень рад поддержке.

Повторное использование, лучшая цена

Айн убежден, что велосипед – не та вещь, которую непременно нужно покупать новой. «Если велосипед ухожен, исправен и налажен, только порадует, если его можно купить не за 500 евро, а за 250», – рассуждает бизнесмен. По его словам, люди стали искать ценовую альтернативу нынешней весной. «Это был период всеобщей экономии – сокращались зарплаты, многие остались без работы. Если был нужен велосипед, его предпочитали купить подешевле», – рассказывает Айн.

Вам не обязательно оставлять свой старый велосипед в углу гаража, но вы можете перепродать его за хорошие деньги. Айн Пыллусаар

Важную роль в деятельности Veloring играет тема вторичного использования. «Название предприятия на этом и основано: оборот подержанных велосипедов. Не стоит забрасывать свой старый велосипед в угол гаража, когда он может за приемлемую цену снова служить людям», – настаивает он. При необходимости Veloring готова и обменять один велосипед на другой. «Например, если кто-то купил внедорожный велосипед, а ездит в основном по велопешеходным дорожкам, он может обменять у меня свой велосипед на более подходящий», – рассказывает Айн.

На сегодня компания, работающая примерно полгода, приобрела известность. «Для меня этот успех ожидаемый, – честно признается Айн. – Никто другой и не думал, что дела пойдут так хорошо. Но когда в разгар коронакризиса предприятия терпели убытки или закрывались, меня это не коснулось».

Поскольку ограничения были довольно строгими, велосипед оказался одним из лучших средств проведения свободного времени. «Один клиент рассказал, что каждый вечер, выключив компьютер в домашнем офисе, он отправляется на велосипедную прогулку. Велосипеды были очень востребованы», - рассказывает Айн.

Велосипеды в основном из Финляндии

Айну, который более десяти лет работал торговым представителем, нынешняя работа подходит как нельзя лучше. Он выставляет велосипеды на продажу через порталы объявлений, такие как soov.ee, osta.ee, okidoki.ee и Facebook Marketplace (где у Veloring есть именная страничка). Перед покупкой велосипед можно осмотреть недалеко от центра Таллинна.

Интернет-магазина у Veloring, по всей видимости, в ближайшее время не будет. «Я не верю, что люди станут приобретать подержанные велосипеды просто по фотографии. Если велосипед не новый, хочется своими глазами убедиться в его исправности, осмотреть, сделать пробную поездку, и только если все подойдет, тогда купить», – считает он. Однако он планирует открыть в будущем магазин подержанных велосипедов.

В ассортименте Veloring бывает одновременно несколько десятков разных велосипедов. При этом весной склад иногда раскупали подчистую, а съездить в Финляндию за новыми велосипедами не было возможности. Именно из Финляндии Айн привозит большую часть продаваемых Veloring велосипедов. «Новый велосипед стоит в Финляндии не дороже, чем в Эстонии, разница в уровне жизни и дороговизне вещей. К тому же там большой выбор велосипедов», – поясняет Айн, почему он импортирует товар из Финляндии. К настоящему времени он установил в Финляндии прочные контакты, которые посещает два-три раза в неделю. За каждую поездку Айн привозит полный фургон, то есть около десяти велосипедов.

Любитель велосипедной езды

Айн убежден, что увлечение велосипедами среди жителей Эстонии – растущая тенденция. Он сам энтузиаст любительского велоспорта, с удовольствием ездит и по центральным улицам, и за городом. «Мне кажется, при возможности каждый предпочел бы ездить на велосипеде, – говорит Айн. – Да, я понимаю, что отвезти утром детей в садик на велосипеде вряд ли получится. Хотя я видел одного ребенка, которого привозили в детсад на велосипеде – сзади кресло, и никаких проблем. А в Финляндии это самое обычное дело».

По опыту Айна, самым популярным сейчас стал гибридный велосипед. «Если несколько лет назад покупали много внедорожных велосипедов, то теперь люди поняли, что по асфальту они едут не очень хорошо. Сегодня лучше идут гибридные велосипеды – их шины и другие характеристики подходят и для асфальта, и для лесной тропинки», – рассказывает Айн.

Как известно, велосипедный сезон длится с весны до осени. Потом для бизнеса Айна наступит первая зима. Прогнозировать, как пойдут дела, он пока не может. «Большую роль играет погода – если зима окажется мягкой, то и продажи будут хорошими. Прошлой зимой, например, в городе было заметно больше велосипедистов, чем обычно», – рассуждает бизнесмен. И добавляет: «И все же я надеюсь, что новые велосипедисты будут появляться круглый год».