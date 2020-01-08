«Самое главное - наладить процессы»

Управлять малым бизнесом на расстоянии - возможно, хотя и непросто. 27-летняя Екатерина Демянкова живёт и учится в Таллинне, а её фирма и команда находятся в Санкт-Петербурге. Екатерина поделилась с ДВ своим опытом руководства компанией на расстоянии: как держать “руку на пульсе” и направлять работу коллектива, не превращаясь при этом в беспокойного тирана, который стремится всё контролировать?

Екатерина Демянкова, создатель языковой школы в Санкт-Петербурге, руководит ею из Таллинна. Фото: Частный архив

В конце 2014 года Екатерина открыла в Санкт-Петербурге свой небольшой бизнес - курсы по подготовке к IELTS (универсальный международный экзамен на знание английского языка, который требуется для поступ­ления в зарубежные вузы). С осени 2018 года она живёт в Эстонии, а в Россию приезжает раз в два месяца, чтобы подписать документы и решить вопросы с налоговой.