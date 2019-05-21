Если офис - у вас дома. Как учитывать расходы?

В Эстонии есть тысячи малых предпринимателей, которые работают из дома. Часто у них возникает вопрос, как провести черту между расходами частного лица и предприятия, чтобы не нарушить требования законодательства. Пояснения дает основатель и владелец бухгалтерского предприятия Vesiir OÜ Энно Лепвалтс.

Энно Лепвалтс Фото: Частный архив

«В этом нет ничего сложного или нового», - говорит Лепвалтс. «Говоря проще, все расходы, необходимые для начала деятельности, сохранения и развития предприятия подходят для того, чтобы быть отнесенными на расходы предприятия. Расходы, связанные с получением личных благ, как, например, питание, подпадают под налог. Следует обратить внимание на то, что расходы, связанные с предпринимательской деятельностью одного предприятия, совсем необязательно будут являться таковыми и в случае другого предприятия».