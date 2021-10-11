Эстонский производитель банных домиков-иглу: люди покупают эмоции

Прийт Каллас, основатель фирмы Iglucraft OÜ, которому компания Ernst & Young (EY) присудила нынешней весной титул предпринимателя года, отмечает, что несмотря на широкую известность благодаря саунам, предприятие в первую очередь - производитель домиков. Маркетинговая политика фирмы предусматривает работу без посредников, а возведённый в квартале Ноблесснер на пять лет парк домиков-иглу не только разнообразит городскую среду, но одновременно наглядно демонстрирует ассортимент предприятия.
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