Успех "банных домиков" Iglucraft в Англии - наглядный пример того, что даже если предварительно проводился анализ, стоивший немалых денег, действительность может оказаться совсем иной, потому что люди покупают эмоции", - говорит Прийт Каллас, основатель фирмы Iglucraft OÜФото: Iglucraft

Эстонский производитель банных домиков-иглу: люди покупают эмоции

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Прийт Каллас, основатель фирмы Iglucraft OÜ, которому компания Ernst & Young (EY) присудила нынешней весной титул предпринимателя года, отмечает, что несмотря на широкую известность благодаря саунам, предприятие в первую очередь - производитель домиков. Маркетинговая политика фирмы предусматривает работу без посредников, а возведённый в квартале Ноблесснер на пять лет парк домиков-иглу не только разнообразит городскую среду, но одновременно наглядно демонстрирует ассортимент предприятия.

Какие критерии брались в расчёт EY при присуждении вам титула предпринимателя года?
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