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    Наталья Вийльманн: уже сейчас надо готовиться к зиме

    Рост цен в Эстонии показал самый высокий результат по всей еврозоне. В апреле он составил 19% (к апрелю прошлого года), по предварительным данным Eurostat. Это почти в три раза больше, чем в среднем по еврозоне (7,5%). На самом низком уровне рост цен удалось удержать таким странам как Мальта (4,9%), Франция (5,4%) и Финляндия (5,6%).

    Наталья Вийльманн, доктор экономических наук, экономист Банка Эстонии, работала советником по экономическим и банковским вопросам в постоянном представительстве Эстонии в ЕС в Брюсселе, а также была советником по экономическим вопросам премьер-министра Юри Ратаса. Фото: Эйко Кинк
    Рост цен продолжится. Всемирный банк прогнозирует глобальной экономике небывалый ценовой шок из-за сильнейшего с 1970-х товарного кризиса, вызванного войной в Украине. Впрочем, прогнозы Банка Эстонии пока умеренные - 10,2%. Основной скачок цен уже позади, рассчитывает экономист Банка Эстонии Наталья Вийльманн.

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