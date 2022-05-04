Наталья Вийльманн: уже сейчас надо готовиться к зиме

Рост цен в Эстонии показал самый высокий результат по всей еврозоне. В апреле он составил 19% (к апрелю прошлого года), по предварительным данным Eurostat. Это почти в три раза больше, чем в среднем по еврозоне (7,5%). На самом низком уровне рост цен удалось удержать таким странам как Мальта (4,9%), Франция (5,4%) и Финляндия (5,6%).
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