Институт конъюнктуры: быстрый экономический рост замедляется
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
По мнению экспертов Эстонского института конъюнктуры, в марте экономическая ситуация в Эстонии была хорошей, однако прогноз на полгода указывает на замедление экономического роста, пишет Äripäev.
«Экономика Эстонии оправилась от кризиса COVID беспрецедентными темпами - экономический рост в прошлом году составил 8,3 процента. Теперь же предприниматели должны учитывать влияние войны в Украине на нашу экономику и мировую экономику в целом», - заявил министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть.
По его словам, компании все чаще страдают от сбоев в цепочках поставок, из-за чего сырье дорожает и становится более труднодоступным.
Согласно экспертным оценкам текущей ситуации в марте (+55 баллов) и прогнозу на 6 месяцев (–91 балл), индекс экономического климата Эстонии в марте составляет −33,4 балла.
Ожидания экспертов относительно возможностей развития как для инвестиций, так и для частного потребления в ближайшие шесть месяцев пессимистичны. Сутть отмечает, что свою роль в этом играет война в Украине.
Нехватка персонала
По словам предпринимателей, самыми большими проблемами для них по-прежнему остаются нехватка квалифицированной рабочей силы и рост цен на сырье. «Поправки к Закону об иностранцах, принятые на этой неделе, - это большой шаг вперед, который поможет уменьшить нехватку рабочей силы. Увеличение краткосрочной трудовой миграции с одного года до трех также является большим подспорьем для нашей отрасли промышленности», - сказал Сутть.
Вторая важная проблема – инвестиционный климат Эстонии, который, по мнению предпринимателей, стал неблагоприятным. «Однако я подчеркиваю, что экономика Эстонии находится в хорошем состоянии, а бизнес-среда благоприятна. Это подтвердили и мои встречи с несколькими предпринимателями по всей Эстонии», - отмечает министр.
Он уверяет, что компании по всему миру пересматривают свои цепочки поставок и возвращают производство в Европу: «Это прекрасная возможность для эстонских компаний».
Уверенность в розничной торговле остается положительной. Индикатор уверенности в марте несколько ниже, чем в декабре, но лучше, чем год назад. В целом ситуацию в розничной торговле можно считать стабильной.
Люди в беспокойстве
Чувство уверенности потребителей продолжило снижаться – на это повлияли война в Украине, пандемия и стремительная инфляция. Увеличилось количество семей, оценивающих свое материальное положение как ухудшившееся. В то же время стало больше семей, которые откладывают деньги.
Составляемая экспертами Института конъюнктуры Эстонии (EKI) недельная потребительская корзина в марте подорожала на 4,1% по сравнению с декабрем до 88,09 евро. По сравнению с мартом прошлого года продуктовая корзина подорожала на 10,1% или 8,08 евро. Больше всего подорожали кофе, картофель и молочные продукты.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!
Подписка на дополнительные акции Saunum была превышена в 3,5 раза
Вчера завершилась подписка на дополнительную эмиссию акций производителя каменок для сауны Saunum. В подписке приняло участие 2402 инвестора, которые подписались на 244 733 акции.
Вчера завершилась подписка на дополнительную эмиссию акций производителя каменок для сауны Saunum. В подписке приняло участие 2402 инвестора, которые подписались на 244 733 акции.
Инфляция в США не отступает
Из-за роста цен на бензин и продукты питания в марте инфляция в США выросла на 8,5%. Данные подтверждают ожидания Федеральной резервной системы, которая предпримет более агрессивные действия для сдерживания роста цен.
Из-за роста цен на бензин и продукты питания в марте инфляция в США выросла на 8,5%. Данные подтверждают ожидания Федеральной резервной системы, которая предпримет более агрессивные действия для сдерживания роста цен.
Борьба за Елисейский дворец и не только
Российская агрессия против Украины, конечно, не станет определяющим фактором итогов президентских выборов во Франции, но ее влияние на них несомненно, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Российская агрессия против Украины, конечно, не станет определяющим фактором итогов президентских выборов во Франции, но ее влияние на них несомненно, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Борьба за Елисейский дворец и не только
Российская агрессия против Украины, конечно, не станет определяющим фактором итогов президентских выборов во Франции, но ее влияние на них несомненно, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Российская агрессия против Украины, конечно, не станет определяющим фактором итогов президентских выборов во Франции, но ее влияние на них несомненно, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.