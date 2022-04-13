Новости

13 апреля 2022 в 14:08 Поделиться:









Институт конъюнктуры: быстрый экономический рост замедляется

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

По мнению экспертов Эстонского института конъюнктуры, в марте экономическая ситуация в Эстонии была хорошей, однако прогноз на полгода указывает на замедление экономического роста, пишет Äripäev.

Читайте также Экономический прогноз Swedbank: Эстония столкнулась с новым экономическим шоком

«Экономика Эстонии оправилась от кризиса COVID беспрецедентными темпами - экономический рост в прошлом году составил 8,3 процента. Теперь же предприниматели должны учитывать влияние войны в Украине на нашу экономику и мировую экономику в целом», - заявил министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть.

По его словам, компании все чаще страдают от сбоев в цепочках поставок, из-за чего сырье дорожает и становится более труднодоступным.

Согласно экспертным оценкам текущей ситуации в марте (+55 баллов) и прогнозу на 6 месяцев (–91 балл), индекс экономического климата Эстонии в марте составляет −33,4 балла.

Ожидания экспертов относительно возможностей развития как для инвестиций, так и для частного потребления в ближайшие шесть месяцев пессимистичны. Сутть отмечает, что свою роль в этом играет война в Украине.

Нехватка персонала

По словам предпринимателей, самыми большими проблемами для них по-прежнему остаются нехватка квалифицированной рабочей силы и рост цен на сырье. «Поправки к Закону об иностранцах, принятые на этой неделе, - это большой шаг вперед, который поможет уменьшить нехватку рабочей силы. Увеличение краткосрочной трудовой миграции с одного года до трех также является большим подспорьем для нашей отрасли промышленности», - сказал Сутть.

Вторая важная проблема – инвестиционный климат Эстонии, который, по мнению предпринимателей, стал неблагоприятным. «Однако я подчеркиваю, что экономика Эстонии находится в хорошем состоянии, а бизнес-среда благоприятна. Это подтвердили и мои встречи с несколькими предпринимателями по всей Эстонии», - отмечает министр.

Он уверяет, что компании по всему миру пересматривают свои цепочки поставок и возвращают производство в Европу: «Это прекрасная возможность для эстонских компаний».

Уверенность в розничной торговле остается положительной. Индикатор уверенности в марте несколько ниже, чем в декабре, но лучше, чем год назад. В целом ситуацию в розничной торговле можно считать стабильной.

Люди в беспокойстве

Чувство уверенности потребителей продолжило снижаться – на это повлияли война в Украине, пандемия и стремительная инфляция. Увеличилось количество семей, оценивающих свое материальное положение как ухудшившееся. В то же время стало больше семей, которые откладывают деньги.

Составляемая экспертами Института конъюнктуры Эстонии (EKI) недельная потребительская корзина в марте подорожала на 4,1% по сравнению с декабрем до 88,09 евро. По сравнению с мартом прошлого года продуктовая корзина подорожала на 10,1% или 8,08 евро. Больше всего подорожали кофе, картофель и молочные продукты.