  • Поделиться:

    Денис Бородич: не знаю, в чем я виноват. Не волнуйтесь, у меня все будет хорошо

    В таллиннской городской системе есть принцип, разрешающий покрывать расходы на обучение чиновников в течение года в размерах не более месячной зарплаты. Однако при устройстве на работу в 2018 году имеющий юридическое образование Денис Бородич добился того, чтобы в договоре было указано, что его расходы на обучение будут покрываться из бюджета TLT без каких-либо ограничений.Фото: Andras Kralla

    Сегодня – последний день работы руководителя муниципальной компании «Таллиннский городской транспорт» (TLT) Дениса Бородича, который был отстранен от должности решением мэра города Михаила Кылварта. В интервью Äripäev Бородич сообщил, что не считает себя в чем-либо виноватым.

    Кылварт отстранил Бородича от должности, поскольку тот проходит программу MBA (магистр бизнес-администрирования) в Стокгольмской школе экономики в Риге (SSE Riga), а расходы на его обучение, авиабилеты и проживание (всего, по подсчетам издания, от 33 000 до 50 000 евро) покрываются из бюджета TLT. Об этом в среду утром рассказало издание Eesti Ekspress, а к середине дня мэр города отправил Бородича в отставку.

    Контент доступен только подписчикам.

    войти!

    undefined

      Оформите подписку на «Деловые ведомости»

      Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Денис Бородич: не знаю, в чем я виноват. Не волнуйтесь, у меня все будет хорошо
    Квадратный метр квартир в Таллинне, Тарту и Пярну за год подорожал на 25%
    Эстония может облегчить влияние инфляции, однако затормозить рост цен трудно
    Влияние санкций
    США намерены блокировать выплаты России по госдолгу
    По сведениям Bloomberg, министерство финансов США собирается с 25 мая окончательно лишить российские власти возможности производить выплаты по госдолгу в валюте.
    По сведениям Bloomberg, министерство финансов США собирается с 25 мая окончательно лишить российские власти возможности производить выплаты по госдолгу в валюте.
    Больше новостей о влиянии санкций
    Инвестор
    США намерены блокировать выплаты России по госдолгу
    По сведениям Bloomberg, министерство финансов США собирается с 25 мая окончательно лишить российские власти возможности производить выплаты по госдолгу в валюте.
    По сведениям Bloomberg, министерство финансов США собирается с 25 мая окончательно лишить российские власти возможности производить выплаты по госдолгу в валюте.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Вот чего добился Путин
    Решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО стало очередным поражением России в развязанной ею войне, в которой она, по мнению ее вождей и немалой части населения, воюет не столько с Украиной (с которой она вовсе даже не воюет), сколько с «коллективным Западом» и агрессивным Североатлантическим альянсом, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО стало очередным поражением России в развязанной ею войне, в которой она, по мнению ее вождей и немалой части населения, воюет не столько с Украиной (с которой она вовсе даже не воюет), сколько с «коллективным Западом» и агрессивным Североатлантическим альянсом, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Все мнения
    Эпицентр
    Строительные фирмы, работающие по гостендерам, стоят перед нелегким выбором Министерства готовятся к остановке объектов
    Рост цен на материалы все сильнее бьет по строительным компаниям, однако государство не торопится идти им навстречу. Министерства готовятся проводить ревизию — хватит ли вообще денег на строительство всех запланированных объектов.
    Рост цен на материалы все сильнее бьет по строительным компаниям, однако государство не торопится идти им навстречу. Министерства готовятся проводить ревизию — хватит ли вообще денег на строительство всех запланированных объектов.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: что за детский сад?
    Даже в пятницу тринадцатого мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Даже в пятницу тринадцатого мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение