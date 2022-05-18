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    Денис Бородич отправлен в отставку: налогоплательщики оплачивали политику дорогостоящее обучение

    Денис Бородич.Фото: Andras Kralla

    Столичные власти решили уволить руководителя муниципальной фирмы «Таллиннский городской транспорт» (TLT) Дениса Бородича, сообщил мэр Таллинна Михаил Кылварт.

    «Мы не можем доверять членам правления, которые не видят границ, которые, на мой взгляд, очевидны», – сказал Кылварт, слова которого приводит портал rus.err.ee.
    Ранее в среду еженедельник Eesti Ekspress написал, что и Денис Бородич, и его коллега Отто Попель несколько раз ездили на обучение за деньги Таллинна, причем город также оплачивал авиабилеты, гостиницы и суточные. По данным издания, в прошлом году TLT заплатила за страсть двух членов правления предприятия к новым знаниям 25 000 евро, еще столько же должно было быть потрачено в этом году.
    Бородич учился в платной Стокгольмской школе экономики в Риге (SSE Riga) на магистра по деловому администрированию. Расходы на обучение, которые на два года составляют 33-35 тысяч евро, Бородич покрывал из бюджета TLT, как и авиабилеты с отелями, пишет Delfi.
    Важно отметить, что в таллиннской городской системе есть принцип, разрешающий покрывать расходы на обучение в течение года в размерах не более месячной зарплаты. Однако при устройстве на работу в 2018 году имеющий юридическое образование Бородич добился того, чтобы в договоре было указано, что его расходы на обучение покрываются из бюджета TLT без каких-либо ограничений.
    Такой же пункт есть и в договоре Отто Попеля, бывшего подчиненного и бизнес-партнера Бородича, которого тот привел на работу в TLT спустя пару месяцев.
    По мнению Бородича, курсы необходимы для лучшего и более инновационного управления TLT, и расходы на обучение правления прекрасно покрывает увеличившийся под руководством нового правления собственный доход предприятия.

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