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    Уильям Энтрикен: «NFT - глупая бумажка с номером в гардеробе»

    Уильям Энтрикен, ведущий автор документа ERC-721, установившего стандарт для всех NFT.Фото:

    Журналист ДВ уже лет пять тщетно пытается понять, что такое криптовалюты и блокчейн. Очередной такой попыткой стал разговор с Уильямом Энтрикеном, специалистом в области информационной безопасности, работавшем в Google, Министерстве обороны США и стоявшим у истоков документа, определившего стандарты NFT.

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