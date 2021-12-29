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    Эстонская платформа 3D-аватаров привлекла 13 миллионов евро инвестиций

    Эстонский стартап, запустивший минувшим летом платформу 3D-аватаров Ready Player Me, привлек 13 миллионов евро инвестиций.

    Один из создателей Ready Player Me Тимму Тыке: «Наша цель - стать основной системой аватаров метавселенной.Фото: Wolf3D
    В число инвесторов Ready Player Me (прежнее название - Wolf3D) вошли инвестиционная фирма Таавета Хинрикуса и Стена Тамкиви, соучредитель GitHub Том Престон-Вернер, а также инвестиционные компании Samsung Next, NordicNinja и Konvoy Ventures и многие другие, говорится в распространенном пресс-релизе.
    Ready Player Me предлагает пользователям возможность создать 3D-аватар, который можно перемещать между различными приложениями, видеоиграми и виртуальными мирами.
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    Платформу Ready Player Me используют более 1000 известных в игровой индустрии компаний, включая VRChat, Somnium Space, Verizon и Hiberworld.
    Ready Player Me является партнером брендов Warner Brothers, Dior и New Balance, а также работает с такими известными художниками, как Deadmau5 и Smearballs.
    "Создавая аватары для путешествий по виртуальным мирам, мы можем объединить метавселенную в единую сеть. Метавселенная - это не единое место или платформа, это собрание тысяч виртуальных впечатлений", - заявил соучредитель и исполнительный директор Wolf3D Тимму Тыке.
    Ready Player Me также инвестирует в разработку инструментов, которые позволяют создателям игр зарабатывать деньги за счет продажи криптографических активов (NFT) и цифровых активов, предназначенных для персонализации аватаров, таких как одежда и другие товары.
    «Наша цель - стать основной системой аватаров метавселенной. Благодаря привлеченному финансированию мы расширим партнерскую сеть и удвоим команду в наших основных офисах в Таллинне, Берлине и Нью-Йорке», - добавил Тыке.

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