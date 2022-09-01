Интервью

Хандо Синисалу

1 сентября 2022 в 14:34 Поделиться:









Накануне суровых времен магазины срочно ищут возможности экономии

Клиенты стали чаще искать товары со скидкой. Фото: Liis Treimann

Во всех сегментах торговли прогнозируют снижение оборота независимо от того, чем торгуют компании, сказала исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейль в утренней программе радио Äripäev. Это заставляет искать возможности сэкономить на расходах.

По словам Пейль, наименее мрачным представляется будущее фирм, торгующих продуктами питания, поскольку у потребителей нет возможности от них отказаться, однако в этой области отмечается значительный рост интереса к товарам со скидкой. Что касается других групп товаров, например, одежды, строй- и канцтоваров, здесь прогнозы существенно хуже.