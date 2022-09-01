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    Счета за электричество, газ и отопление начнут компенсировать с 1 октября

    Государство частично компенсирует бытовым потребителям счета за электроэнергию, газ и центральное отопление. Фото иллюстративное.Фото: Shutterstock

    Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут направила на согласование в Министерство финансов условия компенсации счетов за электроэнергию, газ и центральное отопление.

    Законопроект предусматривает, что государство частично компенсирует бытовым потребителям счета за электроэнергию, газ и центральное отопление. Мера вступит в силу 1 октября и продлится до 31 марта.

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