Счета за электричество, газ и отопление начнут компенсировать с 1 октября

Реформа рынка электроэнергии - что о ней известно, а что пока нет

Все бытовые потребители с нетерпением ждут обещанной правительственной коалицией реформы рынка электроэнергии, однако у самих продавцов электроэнергии вопросов пока больше, нежели ответов.