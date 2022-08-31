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31 августа 2022 в 12:22 Поделиться:









Домовладельцы и продавцы топлива просят разрешения отапливать дома дизельным топливом со спецмаркировкой

По словам главы Союза топливных фирм Эстонии Марта Раамата, энергетический кризис в последние месяцы только усугубился. Фото: Raul Mee

Сегодня Центральный союз домовладельцев Эстонии и Союз топливных фирм обратились к министру экономики и министру финансов с просьбой разрешить отапливать дома дизельным топливом со специальной маркировкой. В союзах считают, что введение данной меры необходимо как в этом, так и в следующем отопительном сезоне.

С аналогичным обращением организации выступали и в январе, но получили от правительства отказ.

По словам главы Союза топливных фирм Эстонии Марта Раамата, энергетический кризис в последние месяцы только усугубился: «Цены на природный газ в Европе поднялись до совершенно фантастических высот. Разрешить использование дизельного топлива в качестве краткосрочной меры было бы умным решением».

Член правления Центрального союза домовладельцев Андри Красс отмечает, что, хотя коалиция и приняла решение субсидировать потребление газа бытовым потребителям из государственного бюджета, эта мера пугающе мала: «Даже при господдержке в зимний отопительный период домовладельцу придется платить за отопление вплоть до 7,5 раз больше, чем несколько зим назад».

В организациях отмечают, что если для отопления будет разрешено использовать дизельное топливо со специальной маркировкой, ставка акциза на которое в разы ниже, то затраты на отопление могут сократиться более чем в два раза.

Согласно строительному регистру, в Эстонии насчитывается 19 000 жилых домов, где в качестве системы отопления используются котлы на жидком топливе.