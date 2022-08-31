Домовладельцы и продавцы топлива просят разрешения отапливать дома дизельным топливом со спецмаркировкой
По словам главы Союза топливных фирм Эстонии Марта Раамата, энергетический кризис в последние месяцы только усугубился.Фото: Raul Mee
Сегодня Центральный союз домовладельцев Эстонии и Союз топливных фирм обратились к министру экономики и министру финансов с просьбой разрешить отапливать дома дизельным топливом со специальной маркировкой. В союзах считают, что введение данной меры необходимо как в этом, так и в следующем отопительном сезоне.
С аналогичным обращением организации выступали и в январе, но получили от правительства отказ.
По словам главы Союза топливных фирм Эстонии Марта Раамата, энергетический кризис в последние месяцы только усугубился: «Цены на природный газ в Европе поднялись до совершенно фантастических высот. Разрешить использование дизельного топлива в качестве краткосрочной меры было бы умным решением».
Член правления Центрального союза домовладельцев Андри Красс отмечает, что, хотя коалиция и приняла решение субсидировать потребление газа бытовым потребителям из государственного бюджета, эта мера пугающе мала: «Даже при господдержке в зимний отопительный период домовладельцу придется платить за отопление вплоть до 7,5 раз больше, чем несколько зим назад».
В организациях отмечают, что если для отопления будет разрешено использовать дизельное топливо со специальной маркировкой, ставка акциза на которое в разы ниже, то затраты на отопление могут сократиться более чем в два раза.
Согласно строительному регистру, в Эстонии насчитывается 19 000 жилых домов, где в качестве системы отопления используются котлы на жидком топливе.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!