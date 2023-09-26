Интервью

Олеся Лагашина

27 сентября 2023 в 4:45









Михаил Чистяков: кредитный бизнес – это авантюра

Владелец кредитной фирмы Михаил Чистяков говорит, что не стремится посадить клиента в долговую яму. Фото: Елена Ценно

Он называет себя Михаил Банкир и готов ссудить вам денег, если вам как раз на что-то не хватает. Делает он это, разумеется, не за бесплатно.

Себя владелец Kiirautolaen, Rental24, Kiir Takso и других фирм Михаил Чистяков позиционирует как бизнесмен, предприниматель, финансист, инвестор, путешественник, яхтсмен и волейболист и призывает брать от жизни все.

Хорошо ли живется в кризис небольшим кредитным фирмам? Насколько тщательно его фирма проверяет платежеспособность клиентов и кому он не даст в долг? Почему для него обручальное кольцо в кредит – это нормально? Часто ли ему поступают угрозы от тех, кто не может вернуть деньги? Во что инвестирует Михаил Банкир, каков размер его инвестиционного портфеля и как развивается его бизнес по аренде автомобилей?

Об этом и о многом другом пойдет речь в новом выпуске подкаста «Деловые люди».

Ведущая – Олеся Лагашина.