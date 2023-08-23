    Страшная сила и небольшие деньги: как устроен модельный бизнес в Эстонии?

    Фото: Елена Ценно

    Модельный бизнес окружен стереотипами: слава, деньги и склоки на бэкстейдже. Действительно ли это профессия мечты? И можно ли на самом деле рассчитывать на весомые гонорары, начав карьеру в Эстонии?

    О международном и локальном бизнесе ведущая подкаста Александра Матвеева беседует с Илоной Фаустовой, доктором наук и профессиональной моделью.
    • Илона начала карьеру на подиуме благодаря родителям, отправившим ее подростком в модельную школу. Сколько сегодня стоит учеба в такой школе в Эстонии?
    • Может ли опыт модельной школы пригодиться тем, кто не собирается строить профильную карьеру?
    • Стереотипы об опасностях модельного бизнеса. Насколько они верны для Эстонии?
    • Мужчины-модели. Есть ли в Эстонии предубеждение против такой работы?
    • Как дизайнеры выбирают моделей для работы на подиуме? В чем разница между модельным бизнесом и конкурсами красоты?
    • Как устроен процесс “входа” в модельный бизнес для взрослых? Портфолио, кастинги, примерки.
    • Может ли работа моделью в Эстонии быть основным заработком? Размер гонораров и количество показов.
    • Реально ли выйти на международный рынок?
    • Как профессиональная модель относится к привлечению к показам “не модельных” знаменитостей?
    • Действительно ли работая моделью придется много тратиться на поддержание формы?
    • Какие качества необходимы для работы моделью, и в каких случаях от мечты лучше отказаться?
    • Три главных принципа, о которых стоит помнить начинающей модели.

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