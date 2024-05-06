Интервью

Риво Сарапик

6 мая 2024 в 7:18









Олави Лепп: руководитель работает во имя хорошего настроения

Олави Лепп назвал принцип, которому следовал еще до того, как стал руководителем. Фото: Liis Treimann

По словам финалиста конкурса лучших руководителей, главы Swedbank Eesti Олави Леппа, он не верит, что под давлением, которое создают руководители, можно достигнуть хороших результатов. «Если ты входишь в офис с тяжелым вздохом, что-то пошло совершенно не так», – говорит топ-руководитель, выступающий за культуру хорошего настроения.

Олави Лепп поделился своим опытом управления в программе «Juhi jutud» на радио Äripäev. В рамках передачи также представлены еще два финалиста. 24 апреля в эфире прозвучало интервью с главой Miltton New Nordics Анникой Аррас, а 8 мая в эфир выйдет интервью с председателем правления OIXIO Grupp Иво Суурсоо. Победитель конкурса, лучший лидер 2024 года, будет объявлен 17 мая на конференции по управлению в Пярну. Ниже представлены некоторые мысли Олави Леппа о руководстве.