    Олави Лепп: руководитель работает во имя хорошего настроения

    Олави Лепп назвал принцип, которому следовал еще до того, как стал руководителем.Фото: Liis Treimann

    По словам финалиста конкурса лучших руководителей, главы Swedbank Eesti Олави Леппа, он не верит, что под давлением, которое создают руководители, можно достигнуть хороших результатов. «Если ты входишь в офис с тяжелым вздохом, что-то пошло совершенно не так», – говорит топ-руководитель, выступающий за культуру хорошего настроения.

    Олави Лепп поделился своим опытом управления в программе «Juhi jutud» на радио Äripäev. В рамках передачи также представлены еще два финалиста. 24 апреля в эфире прозвучало интервью с главой Miltton New Nordics Анникой Аррас, а 8 мая в эфир выйдет интервью с председателем правления OIXIO Grupp Иво Суурсоо. Победитель конкурса, лучший лидер 2024 года, будет объявлен 17 мая на конференции по управлению в Пярну. Ниже представлены некоторые мысли Олави Леппа о руководстве.

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