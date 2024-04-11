    Названы три претендента на звание лучшего руководителя в Эстонии

    В ТОП 3 лучших руководителей Эстонии вошли (слева направо) управляющий Swedbank Олави Лепп, глава Miltton New Nordics Анника Аррас и руководитель группы OIXIO Иво Суурсоо.Фото: Äripäev

    Вчера жюри выбрало трех менеджеров, среди которых в середине мая определится лучший руководитель 2024 года. В этом году в финал вышли глава Miltton New Nordics Анника Аррас, руководитель OIXIO Group Иво Суурсоо и управляющий Swedbank Олави Лепп.

    Олави Лепп, услышавший сегодня о своем выдвижении в прямом эфире в утренней программе радио Äripäev, отметил, что общественное признание является приятным бонусом, хотя лидер работает не ради него.
    Лепп признал, что менеджмент на хорошем уровне во многих эстонских компаниях, но его совет как управленца — сосредоточиться на человеческих отношениях в коллективе, потому что они являются основой всей работы. «Результаты достигаются гораздо легче в хорошей и слаженной атмосфере. Подумайте о балансе между требовательностью и позитивными человеческими отношениями», – сказал он. «Ошибки легче заметить и легче критиковать. Мы воспринимаем хорошую работу как нечто само собой разумеющееся», – напомнил он.
    Анника Аррас отметила, что все управленцы сами выбрали свой путь, они не ищут личной славы – тем не менее она считает важным называть лучших. «Быть руководителем – нелегкая работа», – отметила она. Аррас также подчеркнула необходимость в человечном руководстве, заявив, что хороший лидер относится к людям так, как он хочет, чтобы сотрудники относились к нему. «Вы делаете все возможное, чтобы люди хотели приходить на работу каждое утро. ...приходите и вы сами», – иронизирует она.
    Третий претендент, Иво Суурсоо, председатель правления ИТ-компании OIXIO Group, был оценен жюри и людьми, выдвинувшими его на конкурс, за работу с сильном чувством миссии и перспективным видением.
    Цель конкурса на лучшего руководителя Эстонии – привлечь внимание к передовым практикам управления и выдающимся лидерам предприятий в Эстонии, признать их заслуги и тем самым способствовать развитию культуры управления. Конкурс «Лучший менеджер» организуют Äripäev, HR-ассоциация PARE, Центральный союз работодателей Эстонии и Пярнуская конференция руководителей.

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