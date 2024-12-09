«Ничего странного». Новый глава Operail объясняет, почему мучные короли купили железнодорожный бизнес

«Эти мысли приходят и уходят», — заметил новый член правления железнодорожной компании Operail Ричард Томингас, поясняя, как он вместе с новыми владельцами присматривался к покупке государственной железнодорожной компании.
- Ричард Томингас, имеющий богатую историю в бизнесе и со вторника ставший одним из руководителей Operail, вчера принял участие в пресс-конференции, посвящённой приватизации компании. На заднем плане отражение вице-канцлера по вопросам мобильности Сандера Салму, который курировал процесс приватизации со стороны Министерства климата. Foto: Liis Treimann
По его словам, решение владельцев Tartu Mill войти в железнодорожный бизнес вполне естественно, и в этом нет ничего удивительного, заявил он в интервью Äripäev.
Вчера завершился процесс приватизации государственной компании AS Operail. Победившая на аукционе тартуская фирма AS Tiigi Keskus создала для покупки отдельную дочернюю фирму RailProject OÜ, в правлении которой, помимо генерального директора компании Мерле Курвитс, продолжит работу и Ричард Томингас.
Как вам вообще пришла идея участвовать в конкурсе на покупку Operail?
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