Назад 10.12.24, 08:52 «Ничего странного». Новый глава Operail объясняет, почему мучные короли купили железнодорожный бизнес «Эти мысли приходят и уходят», — заметил новый член правления железнодорожной компании Operail Ричард Томингас, поясняя, как он вместе с новыми владельцами присматривался к покупке государственной железнодорожной компании.

Ричард Томингас, имеющий богатую историю в бизнесе и со вторника ставший одним из руководителей Operail, вчера принял участие в пресс-конференции, посвящённой приватизации компании. На заднем плане отражение вице-канцлера по вопросам мобильности Сандера Салму, который курировал процесс приватизации со стороны Министерства климата. Foto: Liis Treimann

По его словам, решение владельцев Tartu Mill войти в железнодорожный бизнес вполне естественно, и в этом нет ничего удивительного, заявил он в интервью Äripäev.

Вчера завершился процесс приватизации государственной компании AS Operail. Победившая на аукционе тартуская фирма AS Tiigi Keskus создала для покупки отдельную дочернюю фирму RailProject OÜ, в правлении которой, помимо генерального директора компании Мерле Курвитс, продолжит работу и Ричард Томингас.

Как вам вообще пришла идея участвовать в конкурсе на покупку Operail?