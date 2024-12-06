Деятельность Operail перейдет под новую фирму, сотрудники опасаются новых сокращений

Интерес есть как в Эстонии, так и за рубежом

Интерес к покупке государственной железнодорожной компании Operail проявили как в Эстонии, так и за ее пределами. В рамках публичного тендера дом Стенбока получил несколько предварительных предложений, и правительство решило продолжить процесс приватизации компании.