Деятельность Operail перейдет под новую фирму, сотрудники опасаются новых сокращений

Новая фирма, в которую сейчас переводятся сотрудники, контракты и активы, называется RailProject. Она принадлежит холдинговой компании Tiigi Keskus, связанной с покупателями Operail – тартускими бизнесменами Ууно Лаузингом и Рометом Пухком.
Интерес к покупке государственной железнодорожной компании Operail проявили как в Эстонии, так и за ее пределами. В рамках публичного тендера дом Стенбока получил несколько предварительных предложений, и правительство решило продолжить процесс приватизации компании.
Покупка недвижимости в Дубае с целью получения пассивного дохода или оформления вида на жительство доступна, не выходя из дома. В этом интервью Игорь Кинг расскажет о динамично развивающемся рынке недвижимости в Арабских Эмиратах, возможностях, которые он предлагает инвесторам, и причинах, по которым приобретение жилья для аренды здесь является выгодным решением.