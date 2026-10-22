Назад Профессор TalTech: Эстония – единственная страна Европы, где цена на электричество снизилась Сила эстонского рынка электричества в том, что у нас много источников энергии, и это позволяет всегда выбирать самое дешевое решение и снижает в итоге цены на электричество, считает профессор-практик энергетической политики TalTech Эйнари Кисель.

Ниже следует интервью с Киселем.

Эстония – маленькая страна. Даже если глобальное потепление есть и в нем виноват человек, то что бы мы здесь ни делали, это мало повлияет на климат Земли. Почему же Эстония отказывается от сланца и говорит «да» зеленому переходу?

Это рациональное решение в нынешней экономической ситуации. За последние десять лет многое изменилось. Мало того, что выросли цены на квоты CO 2 , так еще и подешевело электричество, производимое на солнечных панелях и ветряках. Все это привело к тому, что электричество, производимое на сланце (или другом фоссильном топливе), стало значительно дороже зеленого. Другое дело, что поскольку зимой мы не можем рассчитывать ни на солнце, ни на ветер, нам в этот период необходимо производить электроэнергию на сланце и газе.

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Разве поляки не выбили для себя исключение для местных угольных электростанций (с точки зрения квот на CO 2 )? Такие слухи ходят, но когда я изучал этот вопрос, я не нашел этому никаких фактических подтверждений. Так что мне трудно здесь что-то комментировать. Зимой мы ветряки использовать не можем, а от сланца хотим отказаться. Означает ли это, что единственно возможное решение для Эстонии, чтобы избежать блэкаутов, – это АЭС? Нет, решений больше. На управляемых мощностях мы можем сжигать биогаз, который производится в Эстонии из отходов сельскохозяйственной деятельности. И если посмотреть на проекты по биогазу, которые сейчас строятся, то их хватит, чтобы покрыть всю потребность в электричестве, которую сейчас покрывает природный. Старые блоки можно полностью заменить станциями, работающими на биогазе. А на новых блоках мы можем сжигать биомассу – и тем самым нам нужно будет платить чуть меньше за квоты на выбросы CO 2 . Зачем мы тогда покупаем СПГ, если его полностью можно заменить нашим биогазом? Электричество, производимое на природном газе, все же немного дешевле, чем то, что на биогазе. Но стоит отметить, что цены на природный газ сильно колеблются, а на биогаз – нет. К тому же, в таком случае нет зависимости от международных цепочек поставок, поскольку биогаз производится в Эстонии. Хранить его можно там же, где и природный, – в Инчукалнском хранилище. Если это такое хорошее решение, то почему мы полностью не перешли на него? Летом – ветряки, зимой – биогаз и биомасса. Пока сланцевые электростанции работают, электричество, которое мы от них получаем, все же немного дешевле, чем эти варианты. Горячие новости Нарва требует от легендарного клуба Ro-Ro освободить помещения 16 ноября Замглавы RKIK пыталась отдать выгодный ракетный тендер фирме с участием Линнамяэ, а затем перешла к нему на работу Вместо продажи бизнеса купили конкурента: эстонская компания нашла выход из сложной ситуации KM Selveri Köök впервые объединил усилия с глобальным продовольственным брендом

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Представим сценарий: суровая зима в Северной Европе. Ветра не дуют, норвежские ГЭС выработали мало энергии. Финляндия разводит руками: «Электричества для вас у нас нет, самим не хватает». Грозит ли в таком случае Эстонии блэкаут?

В любой стране действует принцип: мы должны быть в состоянии полностью обеспечить себя собственным электричеством. Эстония это сделать в состоянии: если мы возьмем все управляемые мощности (сланцевые и газовые электростанции, а также станции совместного производства на биомассе), мы сможем полностью обеспечить всю потребность Эстонии в электричестве.

На практике мы не используем эти мощности все время, т.к. в определенные периоды можем получить электричество дешевле из других источников. Но если нужно, мы всегда их можем задействовать.

Тут скорее развивается другая интересная история. Как известно, в Финляндии планируют строить дата-центры, а новых электростанций, способных обеспечить их электричеством, в достаточном объеме не строится. Создается дефицит, и, возможно, финны сами обратятся к нам с вопросом, можем ли мы им дать электричества.

А мы сможем?

Чуть-чуть. Приоритет для нас все-таки обеспечить себя.

Какие у нас планы по ветрякам? Постоянно приходится слышать: «Ветряки – наше все», а как доходит до дела, то они радарам мешают, то сроки затягиваются.

Новые ветряки сейчас появляются – тупиковая ситуация, когда затягивались сроки утверждения планировок, все же прошла. Решения принимаются, и скоро их будет принято еще больше, т.к. должны утвердить результаты новых тендеров. Но реализация займет около двух-трех лет.

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Сколько электричества сейчас Эстония потребляет от ветряков?

15% мы получаем от ветряков, 15% – от солнечных панелей, 15% – от биомассы, 20% – от сланца, 40% – импорт.

Все-таки самая большая статья – это импорт.

Еще раз: мы полностью можем покрыть свое потребление собственным производством, но поскольку гидроэнергия и атомная энергия, которую мы получаем из-за границы, дешевле, мы используем именно ее.

Я удивлен, что от ветряков всего 15%. Я думал, будет процента так 43.

Как есть. Все упирается в вопрос, сколько процентов времени дует ветер и как сильно. Больше всего ветряки могут произвести электричества при скорости ветра 20 метров в секунду, но такое происходит редко. Если мы возьмем ветряк мощностью 5 мегаватт, то если бы он работал все время, он бы производил в три раза больше электричества, чем сейчас.

Илон Маск постоянно говорит, что Солнце – самый мощный источник энергии с большим отрывом от любого другого. Каков потенциал Солнца в Эстонии?

Летом – очень большой, особенно если учитывать аккумуляторные системы хранения энергии, которые были построены за последние три года (они уже есть в Кийза, Арукюла, Нарве и позволяют хранить 300 мегаватт электроэнергии). Это, по сути, очень большие аккумуляторы, и когда солнца с избытком, они позволяют хранить электроэнергию, которую мы запускаем в сеть, когда солнца нет.

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Появление аккумуляторных систем хранения энергии привело к тому, что в последние три года на бирже уже не бывает часов с отрицательной ценой на электричество. Но и в пиковые часы они способны сильно снижать цены.

Пример: в начале 2024-го началась волна холодов, и в один из дней средняя цена на электричество за весь день достигла 900 евро за мегаватт-час (самая высокая цена за один час составляла 1927 евро за мегаватт-час).

В начале 2026 года у нас тоже долгое время была волна холодов. И здесь ценовой рекорд составил 900 евро за мегаватт-час – и он продержался только 15 минут. Вот какую разницу обеспечили аккумуляторные системы хранения энергии. Таких больших ценовых скачков, как раньше, больше нет.

Есть ли надежда, что новые технологии приведут к тому, что солнечные панели станут еще более чувствительными и будут ловить солнечную энергию, даже когда мало солнца?

Новые разработки ведутся, и в основном по двум направлениям. Первое – разработка солнечных панелей, которые сами идут за солнцем, и тем самым получают больше энергии от него. Второе направление – как можно вторично использовать те солнечные панели, которые уже отжили свой век.

И как?

Неизвестно. Но разработки в этом направлении ведутся довольно интенсивно: ведь через десять лет мы окажемся в ситуации, когда первые солнечные панели отживут свой срок.

Почему Эстония не использует технологию улавливания CO 2 , которая позволила бы спокойно производить электричество на сланце, и выбросов при этом не было бы вообще?

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Этот вопрос изучается, причем не только у нас, но и во всем мире. Здесь все упирается в то, что не удалось найти такое решение, которое было бы экономически оправданным. Технология есть, но она очень дорогая.

Сколько это в цифрах?

Эта технология увеличит цену электричества на 100 евро за мегаватт-час. Соответственно, если квоты на выбросы CO 2 будут стоить меньше 100 евро, никто в такие технологии инвестировать не будет.

Суть же в чем: если ты хочешь улавливать CO 2 , тебе надо с ним потом что-то делать. Если ему найдется промышленное применение, – прекрасно. Но объемы этого все равно малы. В качестве альтернативы предлагают зарывать CO 2 в землю.

Говорят, в Латвии есть хорошее место.

Латвия – скорее всего, не вариант, потому что там предлагают зарывать CO 2 в том месте, где сейчас находится Инчукалнское газохранилище. А газ нам все же еще понадобится.

Предлагают еще один вариант: разжижаем этот CO 2 при температуре минус пара сотен градусов и вывозим его на опустошенные нефтяные месторождения в Норвегии. Но когда начинаешь думать о логистике, понимаешь, что это дорогое удовольствие. Так что технологически эта идея работает, экономически – пока нет.

Нужна ли Эстонии АЭС?

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Зависит от того, как будут развиваться эти технологии. То, что предлагают сейчас, сделает электричество слишком дорогим. Самое дешевое, что они предлагают, – 140 евро за мегаватт-час. Для сравнения: средняя цена электричества за прошлый год в Эстонии составила 80 евро за мегаватт-час. В будущем атомное электричество будет дешеветь. Но мы еще не там.

Атомная энергия востребована в странах, где электричество и так стоит 140-150 евро за мегаватт-час. Для них это очень даже привлекательное решение: Великобритания, например, сейчас строит АЭС, чтобы эти станции могли гарантировать такую цену. Для Эстонии это бы означало удорожание электричества в два раза.

Другой вопрос, что если эти технологии удешевятся до того, что атомная энергия позволит, скажем, гарантировать цену в 90 евро за мегаватт-час, то Эстония должна быть готова к внедрению этих технологий – например, с точки зрения законодательства. Дойдут ли цены до такого уровня на практике, покажет время.

Нужны ли нам новые соединения с Финляндией и Латвией?

Ответ не столь очевиден, как может показаться. С одной стороны, чем больше соединений, тем выше надежность поставок. С другой – чем больше соединений, тем больше возможностей экспортировать и импортировать электричество. Сегодня электричество в Латвии и Литве гораздо дороже, чем в Эстонии, и не в последнюю очередь потому, что мы получаем атомную энергию из Швеции, а до Латвии и Литвы электричества доходит уже гораздо меньше.

Самая большая ценность эстонского рынка электричества в том, что у нас есть очень много разных возможностей для производства электричества. Это позволяет нам все время выбирать самое дешевое решение. Мы можем производить электричество из солнца, ветра, биомассы, сланца, природного газа. Других таких стран в мире, которые бы столь сильно были соединены с соседями, можно пересчитать по пальцам одной руки. У нас очень разнообразный энергетический портфель. Это знак качества на международном уровне. Чем более диверсифицирован портфель, тем лучше.

В Норвегии в этом году было мало дождей, и, как следствие, мало электричества было произведено местными ГЭС. Обычно норвежцы полностью себя обеспечивают, а излишки продают на экспорт. В этом году они должны электричество импортировать.

Сторонники сланца имеют другое представление об уникальных возможностях Эстонии. Они говорят так: «Развивайте сланец, стройте новые котлы – и тогда мы сможем обеспечить электричеством не только себя, но и соседей, будем зарабатывать на этом». Почему они не правы?

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Есть один очень интересный пример – Сербия. Это единственная страна в Европе, где не действуют квоты на выбросы CO 2 . Более 60% своего электричества они добывают на буром угле – что-то наподобие сланца. Так вот, средняя цена электричества за прошлый год у них составила 120 евро за мегаватт-час. В Эстонии – 80 евро за мегаватт-час.

Если ты производишь электричество только на одном источнике (будь то бурый уголь или сланец), ты все время продаешь по 120 евро за мегаватт-час. В Эстонии же большую часть времени электричество импортируется либо производится из других источников. Это позволяет нам выбирать самое дешевое решение и снижает цену на электричество.

Если мы посмотрим на биржевые цены по всей Европе, то окажется, что Эстония – единственная страна в Европе, где средняя цена с 1 января 2026 года по сегодняшний день ниже, чем средняя за прошлый год. В прошлом году она была 80 евро за мегаватт-час, за этот год – 79 евро за мегаватт-час. Во всех остальных странах цена на электричество выросла.

Почему?

Сильно повлияла нехватка гидроэлектроэнергии из Норвегии. Например, в Швеции, которая тесно связана с Норвегией, биржевая цена на электричество выросла в этом году в три раза. Вторая причина – жаркое лето во всей Европе.

Т.е. нам просто повезло с погодой?

Мы географически находимся в очень хорошем месте. Швеция продает много дешевой электроэнергии от АЭС и ГЭС в Финляндию, и часть из этого доходит и до нас. До Латвии и Литвы уже доходит не так много.