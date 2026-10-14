Крупнейшие предприниматели почуяли новый бизнес на миллиарды. Энергоемких мегапроектов становится все больше
В Эстонию стремится новая энергоемкая отрасль. По всей стране планируются проекты дата-центров стоимостью в миллиарды евро, запрашиваемая электрическая мощность которых превышает нынешний рекорд потребления Эстонии.
Дата-центр Хюйру, совладельцем которого является Мартин Сало, пока остается единственным из новых крупных проектов в Эстонии, который уже работает. Однако на стадии подготовки находится еще целый ряд мегапроектов.
Foto: Marko Mumm
К концу сентября в Elering было подано заявок на подключение семи проектов дата-центров общей мощностью почти 2900 мегаватт. Это почти вдвое больше нынешнего рекорда потребления электроэнергии в Эстонии. Кто стоит за этими заявками, Elering не раскрывает.
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