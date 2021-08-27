Инвестор Тоомас: все, хватит! Позицию ликвидировал

Руководитель Baltic Horizon Fund Тармо Каротам. Фото: Лийз Трейманн

Я неоднократно с болью смотрел на свою позицию Baltic Horizon и подумывал избавиться от нее в случае, если подвернется более интересная инвестиция. Тем временем позиция все снижалась и снижалась.

Пока я медлил и искал более выгодную инвестицию, цена пая (тикер NHCBHFFT) стояла на месте. Но когда эта позиция начала тянуть мой портфель вниз, я решил, что лучше ее ликвидировать и держать деньги на счету. Сказано - сделано.