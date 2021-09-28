Инвестор Тоомас: недвижимость в цене - хочу на этом заработать

Появилась новая возможность подписаться на акции Arco Vara. Я сейчас не акционер Arco Vara, но предприятие кажется интересным, поэтому я решил проанализировать, а не пора ли присоединиться к рядам акционеров.

Время подписываться на акции Arco Vara пришло. Фото: Рауль Меэ

Недвижимость сейчас вновь горячая тема. Одни говорят о высоких ценах, другие - о маленьком выборе. Оба фактора льют воду на мельницу Arco Vara. У девелоперов, как Arco Vara, появился повод для запуска новых и более крупных проектов, и можно просить с конечного потребителя цену побольше. Небольшая ложка дегтя в этой бочке с медом - стоимость строительства тоже движется вверх, и местами возникают проблемы с поставками. Несмотря на это, момент для входа в сектор недвижимости может для инвестора быть неплохим.