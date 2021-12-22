Инвестор Тоомас: как определить мошенническую схему и не стать ее жертвой
Людей привлекают возможности, где при низких рисках обещают хорошую доходность, из-за чего они часто вкладывают свои деньги в сомнительные проекты.
Фото: Анти Веэрмаа
У людей на счетах сейчас много денег. К ним добавились и те, что были выведены из второй пенсионной ступени. Многие пытаются их куда-то пристроить. Это привлекает и мошенников, которые в социальных сетях или через другие каналы ищут новых жертв. Обещания о невероятной доходности могут спровоцировать людей на принятие эмоциональных решений, о которых позднее они будут сожалеть.
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