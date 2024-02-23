Инвестор Тоомас: не хватает самых ценных европейских акций в портфеле

Акции компании Novo Nordisk неуклонно растут. Не исключаю их покупки. Фото: Imago/Scanpix

В поисках новых доходов среди крупнейших европейских акций я остановился на двух компаниях: ASML из Нидерландов и Novo Nordisk из Дании.

У меня уже есть портфель, состоящий из крупнейших американских компаний - Microsoft, Apple, Alphabet и Nvidia. Поэтому логично было бы включить в него и европейский топ, который на данный момент выглядит следующим образом: Novo Nordisk с капитализацией в 540,744 млрд долларов, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton - 409,722 млрд евро, ASML - 336,355 млрд евро, L'Oreal - 237,795 млрд евро и Hermes - 232,448 млрд евро.