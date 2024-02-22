Инвестор Тоомас: двухлетняя доходность за один месяц - Nvidia не дает повода ее фиксировать

Вырклаэв атакует предпринимателей: на повестке дня новые налоги и обязательства

Чтобы закрыть дыру в бюджете на предстоящий год, министр финансов Март Вырклаэв намерен ввести дополнительные ограничения для бизнеса с правовой формой OÜ — вопрос вынесен на обсуждение коалицией.

Чтобы закрыть дыру в бюджете на предстоящий год, министр финансов Март Вырклаэв намерен ввести дополнительные ограничения для бизнеса с правовой формой OÜ — вопрос вынесен на обсуждение коалицией.