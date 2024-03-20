Инвестор Тоомас: праздник ИИ настал, но ралли акций не состоялось

Как и другие фанаты, я, не отрывая глаз от графика акций, следил за ночной трансляцией выступления основателя и генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Фото: Reuters/Scanpix

Nvidia представила свои новые хитовые продукты на ежегодной конференции, ставшей огромной вечеринкой в честь искусственного интеллекта, но предсказанное после этого ралли акций не состоялось.

Поскольку акции Nvidia есть в моем портфеле, я, конечно, не мог пропустить главное событие понедельника – мероприятие под названием GTC. Как и другие фанаты, я смотрел позднюю ночную трансляцию выступления основателя и генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, не отрывая глаз от графика акций. Заранее скажу, что движение акций было разочаровывающим. А вот выступление Хуанга – нет.